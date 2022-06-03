Важке озброєння і засоби ППО: посол України назвав терміни постачання ФРН для ЗСУ

IRIS-T SLM / defenceredefined.com.cy

Збройні Сили України вже наприкінці червня можуть отримати від Німеччини перше важке озброєння, обіцяне ФРН.

Таку думку висловив посол України в Берліні Андрій Мельник, повідомляє німецьке агентство PNP.

При цьому український дипломат позитивно охарактеризував намір німецького керівництва передати Україні ракетні системи ППО Iris-T. за його словами, ФРН може прискорити цей процес, оскільки передача важкого озброєння досі знаходиться в підвішеному стані.

"Але якщо чесно, вже сотий день війни, і досі з Німеччини в Україну не поставлено жодної одиниці важкої техніки... Ви бачите, наскільки небезпечна ситуація", - сказав Мельник.

Раніше повідомлялося про те, що між Києвом і Берліном виникло непорозуміння, через що поставки зброї Україні затягнулися. Йшлося про зволікання із замовленням зенітних установок Gepard. Як стверджували в Німеччині, українська сторона повинна самостійно їх замовляти у компанії Krauss-Maffei Wegmann. При цьому в Києві заявили, що поставки повинен здійснювати безпосередньо Берлін.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба критикував Німеччину за її неготовність постачати зброю, яка потрібна Києву. Дипломат говорив, що ЗСУ отримають БМП Marder, тоді як є потреба в танках Leopard.

Пізніше стало відомо про те, що ФРН збирається передати Україні важке озброєння-самохідні установки Gepard і бойові машини піхоти Marder.

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