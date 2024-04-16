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"Важка втрата": на фронті загинув мер із Сумщини Олександр Бакликов

Ангеліна Підвисоцька
16 квітня 2024, 17:50
Мер Лебедина Олександр Бакликов добровільно вступив до лав ЗСУ восени 2022 року.
Александр Баклыков
На фронті загинув мер Лебедина Олександр Бакликов / Колаж: Главред, фото: Facebook/Олександр Бакликов

Російські окупанти вбили мера Лебедина Сумської області Олександра Бакликова, який майже від початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт захищати країну. Про це повідомили на сайті міської ради.

Чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ у вересні 2022 року. Звістка про його трагічну загибель сколихнула Лебединську громаду увечері 2024 року.

"Важка втрата у такий важкий час. І невимовного болю нічим не загоїти. Усі щиро сумуємо разом з Вами, низько схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль втрати найріднішої для Вас людини. Нехай добрий, світлий спомин про Олександра Миколайовича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував. Хай душа його знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають! Вічна пам’ять!" - йдеться у повідомленні.

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Міський голова Тростянця Сумської області Юрій Бова відреагував на загибель свого друга.

"Україна втратила Героя і Патріота. Не можу досі повірити, на фронті загинув колега, друг Олександр Бакликов, міський голова міста Лебедин Сумської області. Він щодня боровся за своє місто і за свою країну!" - написав Бова.

'Важка втрата': на фронті загинув мер із Сумщини Олександр Бакликов
На фронті загинув мер Лебедина Олександр Бакликов / фото: Facebook/Олександр Бакликов

Загибель Олександра Бакликова

Син загиблого Бакликова розповів про те, що його батько служив командиром гранатометного взводу в штурмовій бригаді. Він виконував бойові завдання на Авдіївському напрямку, повідомляє Кордон.Медіа.

14 квітня Олександр разом зі своїм побратимом Назаром їхав на один із флангів, де російські окупанти оточили інших українських військових. Ворог влаштував засідку і обстріляв машину з кулеметів. Бакликов закрив своїм тілом побратима і взяв на себе удар. Він отримав поранення несумісні з життям і загинув на місці. Назар вижив, але він поранений.

Тіло Олександра Бакликова вдалося забрати з поля бою лише учора, 15 квітня. Прощання з ним відбудеться у Лебедині. Поки невідомі час та місце.

Що відомо про Олександра Бакликова

Олександр Бакликов народився у Лебедині Сумської області. Він був токарем, вчителював, згодом став приватним підприємцем. У 2015 році він переміг на місцевих виборах та став мером Лебедина. Того ж року він очолив Лебединську міську організацію політпартії "Громадянська позиція".

У листопаді 2020 року Бакликов вдруге переміг на виборах. Тоді за нього проголосували майже 40% виборців. У вересні 2021 року депутати проголосували за дострокове припинення повноважень мера, а у травні 2022 року суд поновив Олександра Бакликова на посаді.

Олександр Бакликов 13 вересня 2022 року сам повідомив на своїй сторінці у Facebook про те, що не може дивитися, як гинуть українці. Він вирішив піти на фронт, промовляючи, "колишніх десантників не буває".

"Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас", - писав Бакликов.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув воїн з Чернігівщини Григорій Мелащенко, який повернувся в Україну з заробітків на початку повномасштабного вторгнення та став на захист Батьківщини.

Також раніше повідомлялося, що на фронті загинув "український Еней", актор Федінчук. У боротьбі з російськими загарбниками 22 січня на фронті загинув боєць ЗСУ, 31-річний актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук.

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