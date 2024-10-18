'Ти солдат - іди копай!': після скандалу завод Steko призупинив роботу через рейди ТЦК

Гендиректор компанії просить допомоги у військових.

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Компанія вибачилась перед військовими та попросила допомоги / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео, facebook.com/SerhiiSteko

Компанія Steko, чий гендиректор образив військових, повідомила про блокування заводу представниками територіального центру комплектування. Про це йдеться в повідомленні компанії.

На сторінці у Facebook повідомили, що обмеження діяльності заводу "серйозно впливає на роботу підприємства".

"Ми просимо вашої допомоги у розв'язанні цього питання, щоб ми могли продовжувати працювати та підтримувати вас і наших співробітників.", - написали в повідомленні. відео дня

Працівники від імені компанії та генерального директора Положая С. В. повторно просять пробачення за будь-які непорозуміння.

"Висловлюємо глибоку вдячність та цінуємо ваш неймовірний внесок у захист країни. Компанія постійно підтримує ЗСУ як фінансово, так і матеріально, та готова робити це й надалі.", - йдеться на сторінці у Facebook.

Також компанія намагається згладити провину свого гендиректора та пропонує вантажні автомобілі для будівництва окопів, бліндажів та укріплень, а також дрова для опалення.

Реакція громадськості

Користувачі соцмереж заявили, що вони на боці ТЦК та осуджують компанію після витівок її гендиректора.

Зокрема, український волонтер, політик та громадський діяч Юрій Бірюков написав, що "так буває, коли мозку нема". Він натякає, що нелогічно просити допомоги у військових, щоб "вирішити питання" з військовими.

"Особливо мене вразило те, що контора аргументує звернення до військових тим, що вона, контора, яка допомогала ЗСУ — "На сьогодні ми вже перерахували 778 055 грн на рахунок Міністерства оборони України для матеріально-технічного забезпечення". Перерахували 778 055 на рахунки МО — молодці. Будь-який донат це кльово. Але це прав ніяких не додає. Була собі така контора, їздив власник на червоний та бикував на військових. Що ж могло піти не так?", — йдеться у його дописі.

Журналіст, блогер, а тепер військовий ЗСУ Олександр Рудоманов також прокоментував допис гендиректора компанії з виробництва вікон. Він нагадує, що компанія похвалилась, що переказала на ЗСУ 778055 грн.

"Це чудово, але 778 055:(2*12+8)=25 тисяч грн щомісяця від такої великої компанії. 500 баксів щомісяця. Якщо врахувати, що вони пишуть що у них 2670 співробітників, то виходить приблизно менше 10 грн за співробітника в місяць.(це не про військовий збір, якщо що). Чим тут хвалитися?",- написав Рудоманов.

Що відомо про скандал у Дніпрі з гендиректором

Нагадаємо, днями в Мережі розійшлося відео з Дніпра, на якому правоохоронці зупиняють через порушення ПДР місцевого бізнесмена Сергія Положая. На відео, він облаяв військового, який перевіряв у нього документи.

Український бізнесмен образив військового та сказав, що його справа "копати".

"У мене здоров'я – два тебе чи 10, а ти мені розповідатимеш, як поводитися, як розмовляти. Ще раз повторюю, я генеральний директор, 2 760 осіб працює, а ти солдат – іди копай", – сказав чоловік на відео, використовуючи матюки.

Під час перевірки документів той назвав військових "чортами", бо його нібито хотіли посадити в бус і забрати до військкомату.

Положай облаяв військового - дивіться відео:

Також український бізнесмен додав, що тим, хто "хто займається добрими справами, роблячи вікна" потрібно не заважати.

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП 13 жовтня 2024 заявив про факт "ганебної й протиправної поведінки громадянина Сергія Положая". Там додали, що у своїх соцмережах Положай фактично особисто підтвердив протиправність своїх дій.

Вже 14 жовтня 2024 поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій відносно ТЦК гендиректора компанії-виробника металопластикових вікон Steko Сергія Положая.

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