"Є 3 вузлові точки": політолог назвав території, за які РФ воюватиме найсильніше

Якщо українським військовим не вдасться перебити коридор до Криму і лінія фронту пройде по Дніпру, це матиме серйозні наслідки для України.

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Політолог Золотарьов назвав території, за які РФ воюватиме найсильніше/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Главред

Країна-агресорка Росія найсильніше воюватиме не за території на Донеччині чи Луганщині, а за коридор до Криму. У той же час українським військовим важливо перебити цей коридор, адже він створює серйозні проблеми для України.

Якщо лінія фронту пройде по Дніпру, то для України це матиме серйозні наслідки. Про це розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді.

"Навіть не Донбас (важливо зберегти Росії зараз – ред.), аж ніяк не частину Донецької області і не шматочок Луганської, а саме коридор до Криму. У Росії подавали як перемогу те, що Азовське море нібито стало внутрішнім морем РФ, прокладений сухопутний коридор до Криму, плюс з'явилася можливість включити Північно-Кримський канал (щоправда, тепер, після підриву греблі Каховської ГЕС, не ясно, що з ним буде)", – зазначив Золотарьов.

Він наголосив, що цей коридор створює колосальні проблеми для ведення економічної та господарської діяльності для України.

"Якщо раптом лінія фронту пройде по Дніпру, то ніяких серйозних інвестицій ні в Запоріжжя, ні в Дніпро, ні в Кривий Ріг в найближчі роки не буде. Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь – це три вузлові точки. Якби вдалося перерубати цей коридор, для ЗСУ це була б стратегічна перемога", – сказав політолог.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Дивіться відео чату на Главреді з Андрієм Золотарьовим:

Війна в Україні

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