УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Уже не друга армія світу": Резніков заінтригував анонсом нових "жестів доброї волі" РФ

Альона Вороніна
9 липня 2023, 08:46 оновлено 9 липня, 09:04
648
Окупаційна армія раніше уже накивала п’ятами на острові Зміїному, в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, на правому березі Херсонської області.
Украинские военные, Алексей Резников
Резніков заінтригував анонсом нових "жестів доброї волі" РФ/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що найближчим часом можуть відбутися нові "жести доброї волі" російських окупантів на півдні та сході України. Він наголосив, що російські загарбники уже добре навчилися тікати з поля бою, коли на них тиснуть Збройні сили України.

Про це очільник Міноборони України сказав в ефірі телемарафону. Він нагадав, що такі "акти доброї волі" уже були на цілій низці українських територій.

"Ворог звикає до розуміння, що вони вже не друга армія світу, тому що мета "СВО" не вдалася – Київ за три дні не впав, Україна за три тижні не впала. А навпаки, вони навчились накивати п’ятами. Цьому вони добряче навчилися. Ми з вами бачимо так звані акти "доброї волі" на острові Зміїному, в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, на правому березі Херсонської області", – зазначив Резніков.

відео дня

Він також зазначив, що країна-агресорка Росія уже застосувала всі засоби повномасштабної конвенційної війни – і флот, і авіацію, і сухопутний компонент. Російська окупаційна армія навіть завдавала масованих ракетних ударів по цивільних, здійснювала спроби знищити критичну інфраструктуру нашої держави і занурити Україну в блекаут, проте російським загарбникам це не вдалося.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше у Пентагоні зазначили, що українські військові зараз намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів. Поки що зарано робити висновки про контрнаступ. Про це заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль. Він зазначає, що зараз почалася серединна фаза контрнаступу захисників України.

У розвідці Міністерства оборони Великобританії повідомили, що армія України та інші підрозділи успішно наступають на Бахмутському напрямку. Війська просуваються як на півночі, так і на півдні. Окупантам Росії навряд чи вистачить резервів, щоб надалі утримувати захоплений населений пункт.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що країні-агресору Росії достатньо 2-3 поразки у війні проти України, щоб протистояння перенеслося вже до неї в країну. Тоді там почнеться переділ влади на різних рівнях. Політична система валиться: глава Кремля Володимир Путін став слабким, а в верхівці поки що не знають, як зберегти своє існування і перехопити у нього владу.

РФ за 500 днів війни не досягла в Україні жодної запланованої цілі, наголосили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Перед Україною стоїть критично важливе завдання звільнення своїх територій. Проте війська РФ зараз зосереджені лише на тому, щоб втримати окуповані землі.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Резніков
Реклама

Головне за день

"Уже не друга армія світу": Резніков заінтригував анонсом нових "жестів доброї волі" РФ

"Уже не друга армія світу": Резніков заінтригував анонсом нових "жестів доброї волі" РФ

08:46 Україна
РФ за 500 днів війни не досягла в Україні жодної запланованої цілі – ISW

РФ за 500 днів війни не досягла в Україні жодної запланованої цілі – ISW

07:42 Україна
Повернення захисників Маріуполя: у Зеленського жорстко поставили РФ на місце

Повернення захисників Маріуполя: у Зеленського жорстко поставили РФ на місце

23:37 Політика
Всі головні новини

Останні новини

09:06

Що видадуть угорські комбінатори і Москва на саміті НАТО

08:51

Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії України: що про нього відомо

08:46

"Уже не друга армія світу": Резніков заінтригував анонсом нових "жестів доброї волі" РФ

08:11

"Бояться війни": Німеччина хоче заблокувати заявку України на членство в НАТО - ЗМІ

07:42

РФ за 500 днів війни не досягла в Україні жодної запланованої цілі – ISW

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:10

Загадка для найкмітливіших: потрібно знайти ключ на складному малюнку

06:58

Оборонне планування сьогодні: чому це дуже важливо і в чому складністьПогляд

06:40

Що означає загадкове слово "лимар": Авраменко дав несподіване поясненняВідео

05:12

Почнеться смуга невдач: чому не можна святкувати день народження заздалегідь

Реклама
04:00

Яке свято 9 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:15

Дивовижний тест на уважність: потрібно за 15 секунд знайти число 28

02:30

Захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі - радник мера

01:32

"Обійняти і плакати": посиніла Волочкова з відкритим ротом злякала людей

08 липня, субота
23:37

Повернення захисників Маріуполя: у Зеленського жорстко поставили РФ на місце

23:22

Режим Путіна впаде до кінця 2024-го, Пригожин підготував компромат - Цезар

22:20

"Скажемо своє слово в бою": захисники Маріуполя прибули в УкраїнуФотоВідео

21:58

Задоволена Камалія засвітилася в обіймах чоловіка в Лондоні

21:35

"Путін особисто займається моїм знищенням": Саакашвілі написав листа із в'язниці

21:19

"Буде ще один сюрприз": бійці Легіону Свободи анонсували новий рейд до РФ

20:40

Росії достатньо 2-3 поразки в Україні, процес розпаду очевидний - Подоляк

Реклама
20:09

"Отримати" або "одержати": Авраменко нагадав українцям, як правильно

19:54

"Жест відчаю": Захарова в паніці влаштувала істерику через касетні боєприпаси

19:53

Ердоган "взув" Путіна: Кремль в істериці через повернення захисників Маріуполя

19:38

Рекордні золотовалютні резерви: чи є привід радіти?Погляд

19:27

Фінансовий гороскоп на тиждень з 10 по 16 липня: як приманити і не втратити гроші

19:13

Як швидко почистити часник: перевірений спосіб досвідчених кухарів

18:51

"Не можуть бути доставлені": 3 країни проти передачі касетних боєприпасів Україні

18:39

"Ядерний Армагеддон": Медведєв збеленівся через слова Байдена про Україну в НАТО

17:51

ЗСУ наступають біля Бахмута, сили РФ у критичному становищі - розвідка Британії

17:38

"Київ під захистом": Резніков назвав 5 міст, де військові посилюють захист з неба

17:32

Сумісність 100%: три пари однакових знаків, які точно підходять один одному

17:01

Тіна Кароль показала фанатам рідкісне фото юного сина-красеня

16:57

Дорофєєву і Кацуріна спіймали в РАГСі

16:32

На туристів з РФ в Туреччині почали падати пляшки з балконів: у них істерика

16:32

Редис, Волина та інші герої оборони Азовсталі повернулись з Туреччини додомуФотоВідео

16:29

Як не дати волоссю жирніти за допомогою фена: порада з дуже старого журналу

16:08

Як варити молоду картоплю: найпростіший трюк, який зробить овоч чарівним

15:38

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 липня: Близнюкам - переворот в любові, Ракам - поїздка

15:35

Україна не піде на заморозку, затяжної війни не буде - Подоляк

15:09

Що потрібно зробити щоб перестати хропіти: спосіб, який вас здивує

Реклама
14:41

Війська РФ чекають наступу ЗСУ на Крим, окопалися на 3 ділянках - глава Меджлісу

14:40

Зеленський у Стамбулі відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцямиФотоВідео

14:21

Чоловік засинає з милом під простирадлом і розповів, для чого він це робить

14:15

10 областей потонуть у дощах вже завтра: куди прийдуть грози

14:03

Україна вдарила по Кримському мосту восени 2022 року: визнання Міноборони

13:41

"Не виставляйте себе нижче талії": Лоліта в обтягуючому стала посміховиськом

13:39

Копія Леонтьєв: Лорак висміяли за новий образ

13:24

Подоляк спрогнозував, чи повернуться "пригожинці" воювати з Україною

13:21

Російський дизайнер згадав, як огидно на зйомках себе вела Заворотнюк

13:07

На півдні Росії залишається повторити те, що вони зробили під Харковом - дипломат

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти