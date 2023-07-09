"Уже не друга армія світу": Резніков заінтригував анонсом нових "жестів доброї волі" РФ

Окупаційна армія раніше уже накивала п’ятами на острові Зміїному, в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, на правому березі Херсонської області.

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Резніков заінтригував анонсом нових "жестів доброї волі" РФ/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що найближчим часом можуть відбутися нові "жести доброї волі" російських окупантів на півдні та сході України. Він наголосив, що російські загарбники уже добре навчилися тікати з поля бою, коли на них тиснуть Збройні сили України.

Про це очільник Міноборони України сказав в ефірі телемарафону. Він нагадав, що такі "акти доброї волі" уже були на цілій низці українських територій.

"Ворог звикає до розуміння, що вони вже не друга армія світу, тому що мета "СВО" не вдалася – Київ за три дні не впав, Україна за три тижні не впала. А навпаки, вони навчились накивати п’ятами. Цьому вони добряче навчилися. Ми з вами бачимо так звані акти "доброї волі" на острові Зміїному, в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, на правому березі Херсонської області", – зазначив Резніков.

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Він також зазначив, що країна-агресорка Росія уже застосувала всі засоби повномасштабної конвенційної війни – і флот, і авіацію, і сухопутний компонент. Російська окупаційна армія навіть завдавала масованих ракетних ударів по цивільних, здійснювала спроби знищити критичну інфраструктуру нашої держави і занурити Україну в блекаут, проте російським загарбникам це не вдалося.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше у Пентагоні зазначили, що українські військові зараз намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів. Поки що зарано робити висновки про контрнаступ. Про це заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль. Він зазначає, що зараз почалася серединна фаза контрнаступу захисників України.

У розвідці Міністерства оборони Великобританії повідомили, що армія України та інші підрозділи успішно наступають на Бахмутському напрямку. Війська просуваються як на півночі, так і на півдні. Окупантам Росії навряд чи вистачить резервів, щоб надалі утримувати захоплений населений пункт.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що країні-агресору Росії достатньо 2-3 поразки у війні проти України, щоб протистояння перенеслося вже до неї в країну. Тоді там почнеться переділ влади на різних рівнях. Політична система валиться: глава Кремля Володимир Путін став слабким, а в верхівці поки що не знають, як зберегти своє існування і перехопити у нього владу.

РФ за 500 днів війни не досягла в Україні жодної запланованої цілі, наголосили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Перед Україною стоїть критично важливе завдання звільнення своїх територій. Проте війська РФ зараз зосереджені лише на тому, щоб втримати окуповані землі.

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