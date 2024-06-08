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"Турбуюча" операція 9 червня: що може готувати РФ – експерт попередив українців

Марія Николишин
8 червня 2024, 09:37
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Зараз Україна може застосовувати західну зброю, тому якщо Росія розгортатиме бойові колони, то ЗСУ матимуть чим відповідати ворогу, каже Черник.
Окупанти можуть вдатися до "турбуючої" операції на Сумщині чи Харківщині / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот YouTube, Армія inform

У Швейцарії 15 – 16 червня відбудеться Саміт миру. Президент країни-агресорки Володимир Путін схиблений на різних символах, тому до цього часу може спробувати "показати силу". Зокрема, окупанти можуть вдатися до "турбуючої" операції на Сумщині чи Харківщині. Це цілком може відбутися 9 червня, сказав полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник, передає 24 Канал.

Він підкреслив, що наразі Росія не має достатньо укомплектоване угруповання, щоб воно змогло здійснити проривну операцію за нормативами дивізії. Для цього ворогу потрібно зосередити там щонайменше 100 тисяч солдатів. Зараз угруповання складається з:

  • близько 53 тисяч окупантів;
  • 400 танків;
  • до тисячі стволів артилерії та реактивних систем залпового вогню;
  • 1,5 тисячі бронетехніки.

"Це далеко не те угруповання, яке може щось прорвати. Але чи може бути "турбуюча" операція за Харківським лекалом, коли кілька батальйонних груп застосовують одночасно? Однозначно так. Чи може це бути 9 червня? Може бути", – сказав полковник запасу.

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Черник також додав, що зараз Україна може застосовувати західну зброю, тому якщо Росія розгортатиме бойові колони, то ЗСУ матимуть чим відповідати ворогу.

"Під час "турбуючої" операції на Харківщині наші воїни могли застосовувати лише українську зброю та дрони", - нагадав він.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко наголосив, що Росія налаштована на довгу та виснажливу війну проти України. Кремль може повторити у Харкові жорстку стратегію, яку колись застосували проти сирійського Алеппо у 2016 році.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку, що на північному заході від міста Харків.

Російська окупаційна армія може спробувати провернути на Сумщині ту саму операцію, що й у Харківській області. Однак про захоплення Сум, Харкова чи Києва не йдеться.

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війна в Україні ЗСУ Харківська область Сумська область війна Росії та України Петро Черник
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