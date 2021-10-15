"Вимагаємо не визнавати результати": в МЗС обурилися переписом населення в захопленому РФ Криму

Будівля МЗС України / УНІАН

Влада Росії почала перепис населення у захопленому РФ Криму і Севастополі. Як повідомили представники МЗС України, офіційний Київ просить міжнародних партнерів не визнавати її результати.

У заяві МЗС йдеться, що Україна засуджує проведення Всеросійського перепису населення в окупованому РФ Криму, оскільки такі дії спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України. ТАКОЖ МЗС називає її спробою легітимізувати окупацію.

"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом стосовно нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій", - йдеться в заяві. Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією Всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати", - йдеться в тексті.

Зазначимо, перепис у Криму окупаційною владою проводитиметься з 15 жовтня до 14 Листопада.

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Нагадаємо, раніше, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким держава запускає заходи, спрямовані на реалізацію Кримської платформи. Переговорний майданчик передбачає обговорення питань, спрямованих на реінтеграцію окупованого Криму.

На засіданні РНБО 11 березня була прийнята стратегія повернення захоплених Росією Криму і Севастополя до складу України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджував, що робота з деокупації Криму базується на трьох головних принципах: реалізація завдань в рамках стратегії по півострову, зміцнення зусиль по поверненню півострова в рамках Кримської платформи і реалізація кроків, які спрямовані на відновлення суверенітету Української держави над АР.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 1 травня заявляв, що у Росії дуже серйозно ставляться до Кримської платформи і намагатимуться перешкодити реалізації заходів, пов'язаних з поверненням Криму.