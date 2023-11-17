Зеленський відповів чи зможуть студенти виїжджати закордон

Для студентів немобілізаційного віку полегшать умови виїзду за кордон на навчання, а також розглянеться питання підвищення стипендій.

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Зеленський зустрівся зі студентами / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству освіти та науки України розробити механізм полегшення виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку у рамках академічної мобільності. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський провів 17 листопада зустріч із студентами Маріупольского університету, де його запитали про можливість легалізації виїзду за кордон для навчання та стажування. Він відповів, що у питанні виїзду за кордон необхідно уникнути чинників, які можуть створити психологічну напругу між військовими на фронті та цивільними.

"Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, вчені для розвитку чи отримання знань, необхідних Україні... Я вважаю, що Міністерство (освіти та науки - ред.) має опрацювати і дати вам можливість принести ці знання в Україну", - сказав Зеленський. відео дня

Підвищення стипендій

Також Президента запитали про підвищення стипендії. На що Зеленський відповів, що уряд працює над можливістю підвищення розміру стипендій для студентів.

"Щодо стипендій - таке завдання в уряду є. Ми це обговорювали з міністерством. Ми попрацюємо над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій", - сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що зараз це не просте завдання через війну в Україні, яка обмежує можливості бюджету. Президент додав, що, незважаючи на це, освіта в Україні є важливою пріоритетною справою, і необхідно знаходити рішення для підтримки студентів, оскільки їм доводиться працювати в умовах внутрішніх та економічних труднощів.

Реакція міністра освіти та науки України

Зі свого боку, міністр освіти та науки Оксен Лісовий зазначив, що його відомство розпочне пошук вирішення проблеми виїзду за кордон студентів та підвищення стипендій.

"За дорученням Президента, вивчаємо можливість підвищення розміру академічних стипендій найкращим студентам та шукаємо рішення проблеми виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку в межах академічної мобільності", - сказав Оксен Лісовий.

Нагадаємо, на час воєнного стану в Україні, накладено обмеження на виїзд військовозобов'язаних чоловіків у віці від 18 до 60 років. Проте це обмеження не є абсолютним. Для чіткого регулювання категорій осіб, яким дозволено виїзд за межі країни, у правилах перетину кордону України, затверджених постановою Кабінету міністрів №57, були внесені відповідні поправки.

Також у Верховній Раді України раніше зареєстрували законопроект №8029, що передбачає надання всім військовозобов'язаним українським чоловікам можливість перетинати кордон. Проте така пропозиція має одну умову - перераховувати кошти на потреби Збройних Сил України.

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