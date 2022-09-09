Трансфомації в РФ почнуться з падіння Луганська чи Донецька - Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що в РФ розуміють: безкарності більше не буде / Фото УНІАН

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що країна-агресор Росія розв'язує війни, бо в Кремлі вірять у свою безкарність. Але зараз ситуація змінилася.

За словами Подоляка, російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, живе в тій ілюзії, в якій він перебував 24 лютого. Він не може ставитися до себе критично, і це проблема російської політичної еліти.

"Вони не оцінюють свої слова як щось таке, за що потім потрібно відповідати. До речі, це одна з ознак нездоров'я нації в цілому. Вони так поводяться, тому що вважають, що війна від них дуже далеко. Це все вже було в 2008 році – росіяни прийшли, масово вбили людей в Грузії та не отримали жодного покарання. Вони зайшли в 2014 році до нас - масово вбивали людей і також не отримали покарання", - сказав радник глави ОП в інтерв'ю 24 каналу.

Те ж саме було під час повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Путін думав, що якщо він вчинить вбивство певної кількості людей, то не буде покараний.

"Тому можна робити все, що завгодно, і постійно підвищувати ставку. Ось це робить Росія. Сьогодні він розуміє, що безкарності більше не буде", - вважає Подоляк.

На його думку, трансформації в Росії, в її політичних елітах почнуться зі звільнення окупованих Донецька і Луганська.

"Якщо впаде Луганськ і Донецьк, ви побачите, як швидко впадуть багато людей, які просто зникнуть, багато людей в російській політичній еліті. І там почнеться вже незворотний процес трансформації, навіть не треба буде чекати закінчення війни - він почнеться саме з падіння Луганська чи Донецька. Після цього там буде йти трансформація", - сказав Подоляк.

Як повідомляв Главред, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що на Росію чекає відплата після війни, яку розв'язав Кремль. Країну-агресорку роздиратимуть на шматки. Кожна держава відбере назад ту територію, яку окупанти колись захопили.

Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара також вважає, що розпад Росії як наслідок війни безпосередньо залежить від дій України. При цьому експерт сумнівається, що в України найближчим часом буде достатньо сил для того, щоби звільнити Донецьк або Луганськ і, тим більше, АР Крим. Однак навіть звільнення територій, захоплених після 24 лютого, матиме наслідки для РФ.

Інші новини: