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Через помилки 1991 року сьогодні кращі з кращих віддають життя за нашу свободу - Данілов

5 березня 2023, 00:15
Коли Україна відновлювала свою незалежність у 1991 році, вона постійно йшла на компроміси з Росією, підкреслив Данілов.
Алексей Данилов
Олексій Данілов / УНІАН

Україна продовжує протистояти країні-терористці Росії, яка здійснює геноцид українського народу. Однак крім зовнішніх загроз, Україна також стикається зі значними внутрішніми проблемами. Багато з них є результатом помилок, що були допущені країною після відновлення незалежності в 1991 році. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Zaxid.net.

За його словами, коли Україна відновлювала свою незалежність у 1991 році, вона постійно йшла на компроміси з Росією. Тому сьогодні внутрішні загрози для українського народу тісно пов'язані з зовнішніми факторами.

Секретар РНБО підкреслив, що упродовж останніх двох місяців спостерігається значне поширення пропагандистських ідей, які намагаються довести необхідність врахування інтересів російськомовних громадян. На його думку, в цьому питанні не можна повторювати своїх помилок.

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"Тоді ми повторимо помилку 1991 року. Тоді нам треба було одразу поставити все українське на перше місце і припинити оці речі, які призводять до того, що сьогодні кращі з кращих повинні віддавати свої життя за нашу свободу", - зазначив Данілов.

Він також нагадав, що упродовж довгого часу у владі перебували члени комуністичної партії, які активно поширювали небезпечні ідеї. Зокрема, комуністи закликали не віднімати автономію від Криму. Однак, на думку секретаря РНБО, Крим повинен був бути збережений як окрема область. Данілов наголосив, що всі партії, які підтримували РФ, потрібно було заборонити ще в 90-х роках.

Як зазначив посадовець, Україна може йти на будь-які компроміси. Головне – не втратити принципи, які є фундаментальними. "Якщо ми будемо постійно йти на поступки, вони потім дуже дорого коштують", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов назвав чотири ключові пункти, які мають бути обов'язково виконані задля перемоги України у війні. Як зазначив Данілов, перш за все, йдеться про повернення до кордонів України станом на 1991 рік.

"По-друге, це повна сатисфакція за все, що ці нелюди зробили. По-третє, це обов'язкове покарання Путіна та всієї його кліки за злочини, які вони скоїли. І четверте – це гарантії безпеки для нашої країни", - пояснив він.

Також Данілов переконаний, що країна-терористка Росія незабаром розпадеться, а початком цих процесів стане Кавказ. Він підкреслив, що розпад Росії є неминучим, і Захід повинен до цього готуватися.

"Якщо вони вважають, що вони можуть вести якісь там переговори. З кимось домовлятися чи модерувати це все на території Росії – це неможливо. Росія лусне, як переспілий кавун. Станеться це найближчим часом, і все почнеться з Кавказу", - сказав Данілов.

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війна в Україні Олексій Данілов війна Росії та України
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