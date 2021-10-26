Загроза тотального локдауну і 70% областей у червоній зоні: названо сценарій карантину в Україні

Локдауну в Україні бути не повинно, однак такий сценарій не виключається - експерт / УНІАН

Червона зона карантину в Україні до кінця тижня може включати 13 областей. Ризик тотального локдауну в країні присутній, проте навряд чи влада максимально посилить карантинні заходи навіть у тому випадку, якщо "червоними" стануть 70% регіонів країни. Найбільш критична ситуація наразі спостерігається у Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

У коментарі РБК-Україна він розповів про те, що наразі найскладніша ситуація у Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях (регіони разом з Луганщиною і Чернігівщиною, як заявив глава МОЗ Ляшко, незабаром можуть відправитися до червоної зони, - ред.). Непроста ситуація і у Харківській області, де стрімко заповнюються лікарняні ліжка, призначені для пацієнтів з COVID-19.читайте такожПосилення карантину: в Україні розширили "червону" зону

"Якщо казати про зону ризику, там де ситуація найбільш критична - це Житомирська, Львівська та Хмельницька області. Також є ситуація у Харківській області, де напливами йде завантаженість ліжок. Харківська область знаходиться близько до межі: рівень - до 65% завантаженість ліжок з киснем, але на найближчому засіданні ТЕБ і НС "червоний" рівень у Харківській області не застосовуватиметься", - зазначив Ганіченко.

До кінця тижня в Україні може бути вже 13 регіонів "червоного" рівня, однак, на думку експерта, локдауна в країні не буде навіть у тому випадку, якщо в червоній зоні опиняться 70% областей. Втім, ризик реалізації такого сценарію все ж таки присутній.

"Чи вплине це на те, що в країні буде впроваджено локдаун чи ні? Наразі ми не очікуємо, що з тим, що буде 50-70% регіонів в "червоній" зоні, що вся країна увійде у "червоний" рівень. Чи є ризик? Звичайно є, але наразі ми не очікуємо, що це буде фактором, який визначатиме, чи буде впроваджено локдаун", - підкреслив Юрій Ганіченко.

Реклама

Карантин в Україні

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше казав, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області незабаром можуть потрапити до червоної зони карантинних обмежень. Щоб уникнути цього, на його думку, в цих регіонах потрібно посилити профілактичні заходи і прискорити темпи вакцинації людей від коронавірусу.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що локдауну в Україні поки що не буде. У планах влади - точкове посилення протиепідемічних заходів в регіонах, де погіршиться ситуація із захворюваністю на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання про посилення карантину в Україні, сказав, що локдаун може бути оголошено у тому випадку, коли в червоній зоні опиняться всі регіони країни.