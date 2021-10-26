УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загроза тотального локдауну і 70% областей у червоній зоні: названо сценарій карантину в Україні

26 жовтня 2021, 13:31

Найбільш критична ситуація фіксується у Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях, сказав Юрій Ганіченко.

Карантин, люди
Локдауну в Україні бути не повинно, однак такий сценарій не виключається - експерт / УНІАН

Червона зона карантину в Україні до кінця тижня може включати 13 областей. Ризик тотального локдауну в країні присутній, проте навряд чи влада максимально посилить карантинні заходи навіть у тому випадку, якщо "червоними" стануть 70% регіонів країни. Найбільш критична ситуація наразі спостерігається у Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

У коментарі РБК-Україна він розповів про те, що наразі найскладніша ситуація у Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях (регіони разом з Луганщиною і Чернігівщиною, як заявив глава МОЗ Ляшко, незабаром можуть відправитися до червоної зони, - ред.). Непроста ситуація і у Харківській області, де стрімко заповнюються лікарняні ліжка, призначені для пацієнтів з COVID-19.читайте такожПосилення карантину: в Україні розширили "червону" зону

"Якщо казати про зону ризику, там де ситуація найбільш критична - це Житомирська, Львівська та Хмельницька області. Також є ситуація у Харківській області, де напливами йде завантаженість ліжок. Харківська область знаходиться близько до межі: рівень - до 65% завантаженість ліжок з киснем, але на найближчому засіданні ТЕБ і НС "червоний" рівень у Харківській області не застосовуватиметься", - зазначив Ганіченко.

До кінця тижня в Україні може бути вже 13 регіонів "червоного" рівня, однак, на думку експерта, локдауна в країні не буде навіть у тому випадку, якщо в червоній зоні опиняться 70% областей. Втім, ризик реалізації такого сценарію все ж таки присутній.

"Чи вплине це на те, що в країні буде впроваджено локдаун чи ні? Наразі ми не очікуємо, що з тим, що буде 50-70% регіонів в "червоній" зоні, що вся країна увійде у "червоний" рівень. Чи є ризик? Звичайно є, але наразі ми не очікуємо, що це буде фактором, який визначатиме, чи буде впроваджено локдаун", - підкреслив Юрій Ганіченко.

Реклама

Карантин в Україні

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше казав, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області незабаром можуть потрапити до червоної зони карантинних обмежень. Щоб уникнути цього, на його думку, в цих регіонах потрібно посилити профілактичні заходи і прискорити темпи вакцинації людей від коронавірусу.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що локдауну в Україні поки що не буде. У планах влади - точкове посилення протиепідемічних заходів в регіонах, де погіршиться ситуація із захворюваністю на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання про посилення карантину в Україні, сказав, що локдаун може бути оголошено у тому випадку, коли в червоній зоні опиняться всі регіони країни.

viber
новини України карантин в Україні червона зона локдаун
Зараз ви переглядаєте новину «Загроза тотального локдауну і 70% областей у червоній зоні: названо сценарій карантину в Україні». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Привернете біду: названо три речі, які не можна робити після заходу сонцяПривернете біду: названо три речі, які не можна робити після заходу сонця Коли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидіяКоли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидія Гороскоп на 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошовий бонус або обманГороскоп на 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошовий бонус або обман Газова війна: Україна нічого не роблячи боляче б'є по ПутінуГазова війна: Україна нічого не роблячи боляче б'є по Путіну Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони: ЗМІ назвали ім'яЗеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони: ЗМІ назвали ім'я

Останні новини

13:44

Виживає один з десяти: моторошні фото COVID-реанімації на Закарпатті

13:40

Хеллоуїн 2021: шпалери на робочий стіл і страшні картинки до свята

13:31

Загроза тотального локдауну і 70% областей у червоній зоні: названо сценарій карантину в Україні Відео

13:29

Володимир Остапчук показав сестру-двійняшку і повторив фото 35-річної давності

13:26

Справа "скіфського золота": Україна здобула перемогу в суді, РФ готує "удар у відповідь" Відео

Реклама
13:19

Трагедія в Польщі: молодий студент з України розбився на смерть, зірвавшись з висоти

13:18

"Він контужений": Рабінович розповів, чим Кива такий цінний для партії ОПЗЖ Відео

13:04

На Львівщині за програмою Зеленського відбудують 37 мостів "Малого Карпатського кола", 6 зараз у роботі

12:47

Українцям пообіцяли різке потепління: коли та де чекати нове "бабине літо" Відео

12:46

"Я такого ще не бачив": лікар про нову мутацію "Дельти", який потрапив до України з Британії

12:45

Світлана Лобода в білосніжній весільній сукні заінтригувала фанатів

12:42

Українські поліцейські отримають "ковідні" значки: для чого вони потрібні Відео

12:23

Вихідні в листопаді 2021 в Україні: коли і скільки будемо відпочивати

12:15

Ляшко заявив, що в Україні немає доведених випадків смерті від щеплення проти COVID-19 Відео

12:11

Гарбуз на Хеллоуїн своїми руками: як зробити найстрашнішу Відео

11:59

Китай стрімко атакує коронавірус: де знову вирує інфекція Відео

11:51

Інфекціоніст пояснила, кому точно знадобиться третя доза COVID-вакцини Відео

11:18

На грудях Злати Огневич палає фенікс: співачка зважилася на татуювання

11:17

Новий тариф Нафтогазу: ПОН у жовтні-листопаді змінить ціни для споживачів Відео

11:07

15-літній сів за кермо джипа: подробиці жахливої ДТП на Херсонщині, що забрала життя чотирьох людей Відео

Реклама
10:56

Місячний календар стрижок і процедур краси на тиждень 25-31 жовтня: кращі дні

10:47

Ризик нестачі персоналу: у МОЗ сказали, чому щеплення від COVID-19 для медиків не обов'язкове Відео

10:24

Посилення карантину: в Україні розширили "червону" зону Відео

10:05

У Харкові горе-мати в прямому ефірі Instagram побила 4-річну дитину: хлопчика госпіталізували

09:45

На українців чекає новий стрибок тарифів на електроенергію: експерт пояснив "безнадію" Відео

09:34

Місячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцність

09:21

Коронавірус в Україні 26 жовтня: новий антирекорд смертності та понад 19 тисяч заражень Відео

08:58

У МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун Відео

08:57

Гороскоп на 26 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або розчарування Відео

08:25

ЄС передумав виключати Україну з "зеленого" списку для подорожей – журналіст Відео

08:06

Депутатів без щеплення від COVID-19 у Раду не пускати: Данілов різко розніс нардепів-антивакцинаторів

07:57

Росія сама винна у "бездомності" росіян Погляд

07:53

Температура знижується: синоптики розповіли, де в Україні буде найхолодніше (карта)

07:00

Шантаж Путіна через ПП-2 і угода Зеленського з Газпромом: експерт розкрив мету Кремля щодо Європи Відео

06:55

МОЗ схвалило вакцинацію дітей від COVID-19: колотимуть Pfizer у віці від 12 до 17 років

06:30

Сплеск цін на газ у Європі і атака Газпрому: експерт пояснив переполох на газовому ринку Відео

06:15

Ідея перед звільненням: чому в Україні заговорили про перегляд прожиткового мінімуму Погляд

06:02

Наймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливо Фото Відео

05:15

Без морозу, але з передзимовою прохолодою: яким буде листопад в Україні Відео

05:10

Вдарять люті морози: українців попередили про зимову аномалію і назвали дати Відео

Реклама
04:13

Анастасія Волочкова показала нового обранця: "Я не загроза, я кохана жінка!"

03:49

Найсмачніша паста з грибами у вершковому соусі: готувати всього 20 хвилин Відео

03:14

Зірка "Вечірнього Кварталу" розлучився після 18 років шлюбу Відео

02:56

Саакашвілі входить до небезпечної стадії голодування - адвокат

02:20

Дієтолог пояснила, який осінній продукт допоможе схуднути

02:02

Зірка "Діамантової руки" пропала безвісти: з'явилися останні кадри з акторкою Відео

01:45

Найбезпечніша вакцина для дітей: Комаровський дав несподівану пораду Відео

00:50

Яка каша найкорисніша для сніданку - відповідь дієтолога

00:42

Кому щеплення не допоможе: вчені з'ясували, хто з вакцинованих може померти від коронавірусу Відео

00:12

Прикмети на 26 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти