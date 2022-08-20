Армія України звільнить Крим та Донбас у разі повної капітуляції військ Росії - Бадрак

У ЗСУ може з'явитися можливість військового звільнення Криму та Донбасу, але питання можуть вирішити і політичним шляхом - експерт / Колаж УНІАН

Наразі риторика про звільнення окупованого Росією Криму є більше психологічним ударом, а не сценарієм, пов'язаним з реальним станом речей. Україна зможе звільнити і півострів, і захоплений Донбас силовим шляхом, якщо вдасться досягти капітуляції російської армії. За інших обставин Київ навряд чи піде на такий крок – працюватимуть політичні механізми. Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що поки що розмови про силовий сценарій звільнення Криму можна розглядати в якості психологічного удару по противнику. Навряд чи поки можна розмірковувати про реальність такого варіанту розвитку подій.

Дивіться повну версію інтерв'ю військового експерта Бадрака

"Коли ми говоримо про Крим, я виходжу з реалій. Слова генерала Марченка про те, що ми звільнимо Крим військовим, силовим шляхом, – це, безумовно, добре. Але це, скоріше, психологічний аспект і удар по ворогу, а не реалістичний сценарій. Принаймні, сьогодні", - зазначив експерт.

Однак, за його словами, якщо вдасться досягти капітуляції армії РФ, можливість звільнення Криму та Донбасу військовим шляхом дійсно може з'явитися. У разі поступового розвитку подій, швидше за все, Київ не піде на такий крок і працюватимуть політичні механізми.

"Якщо буде деградація і капітуляція російської армії, тоді це можливо. Якщо це буде просто рух, крок за кроком, то, думаю, українське військово-політичне керівництво на такий варіант не піде. У такому випадку далі включатимуться якісь політичні механізми і рішення", - підкреслив Валентин Бадрак.

Ситуація в окупованому Криму

Американське видання Politico раніше опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що представник адміністрації президента США Джо Байдена зазначив згоду Вашингтона на застосування Україною західної зброї по військових об'єктах у Криму. Як уточнили в Білому домі, окупований півострів належить українській державі.

18 серпня у Криму пролунали вибухи. Жителі Керчі в соціальних мережах публікували відео, ймовірно, прольотів ракет. Пізніше повідомлялося про вибухи на аеродромі Бельбек у Севастополі.

19 серпня на окупованому Кримському півострові знову сталися вибухи. Місцеві жителі повідомили, що в районі Євпаторії пролунало не менше двох вибухів. Також повідомлялося про вибухи і у Севастополі.

Інші новини: