Тільки Київ і 8 регіонів - "жовті": у МОЗ розповіли про те, скільки областей - "помаранчеві"

Як повідомляють представники прес-служби головного медичного відомства України, країну поступово і поступово знову захльостує коронавірус COVID-19.
В Україні "жовтій" зоні коронавірусного карантину відповідають тільки вісім областей і столиця. Як розповіли представники прес-служби МОЗ, інші регіони відповідають "помаранчевому" рівню.
За даними відомства, "жовтій" зоні по коронавірусу відповідають:
- Києва,
- Вінницька область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Київська область,
- Кіровоградська область,
- Миколаївська область,
- Рівненська область,
- Черкаська область.
Всі інші області України, кажуть у МОЗ, повністю відповідають рівню "помаранчевих" зон.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні сім областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.
Серед них Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. У всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності коронавірусом.
Пізніше в мережі з'явилася інформація про те, що 10 жовтня нинішнього року, Херсонська та Харківська області через зростання кількості хворих COVID-19 будуть переведені в "червону" зону карантину.
Станом на ранок 11 жовтня, коронавірус в Україні за добу виявили у 8832 жителів країни. У тому числі захворіли 863 дитини і 78 медпрацівників.
За минулі 24 години були госпіталізовані 2 672 людини; летальних випадків - 207; одужали - 2053 людини.