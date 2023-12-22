Україна переходить у нову фазу війни: Світан розкрив зміни військових дій

Раніше у нас були два етапи - зимові та літні військові кампанії, розповідає Роман Світан.

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Україна перейшла в нову фазу війни / колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони, 43 окрема механізована бригада

Володимир Зеленський заявив, що Україна переходить у нову фазу війни. В інтерв'ю Главреду полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що мається на увазі - чи йде мова про принципову зміну ситуації в рамках військових дій.

"Ні, справа в тому, що є плановані етапи проведення наступальних, оборонних, та й взагалі проведення військових дій як таких. Ми увійшли в зиму. Це - планований етап зупинки наступу по Східному фронту, перехід в оборону і продовження наступальних дій по Лівому березі Херсонщини", - заявив Світан.

Він наголосив, що вся справа в погоді. Раніше у нас були два етапи - зимові та літні військові кампанії.

"Зараз зимової кампанії немає, бо через певні метеорологічні моменти (особливо на Сході) у нас не зима, а до весни триває осінь, із затяжними дощами. Інших варіантів просто немає - за літо ми виконали завдання виходу на кращі оборонні рубежі на Сході, а зараз переходимо там на етап оборони. Рух по лівому березі буде прямо залежати від кількості сил і засобів, які нам передаватимуть наші партнери", - пояснив експерт.

Світан вважає, якщо буде з чим - ЗСУ будуть просуватися, якщо ні - будуть закопуватися або принаймні в режимі активної оборони працювати по лівому березі. Ось на цей етап Верховний головнокомандувач і натякає.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться відео інтерв'ю Романа Світана Главреду про плани України на 2024 рік:

Нагадаємо, що Світан назвав 2 сценарії війни на 2024 рік. Якщо все піде за песимістичним сценарієм, то захисникам України доведеться перейти в глуху оборону, залишаючись на нинішній лінії фронту.

Світан назвав пріоритетний напрямок контрнаступу ЗСУ. Військовий експерт заявив, що наступальні дії, які були заплановані на 2023 рік, просто переносяться на наступний. Стратегічний напрямок руху - Азовське узбережжя.

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