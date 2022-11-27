У РФ є сотні готових ракет Х-101 та Х-555, можуть бути нові масові обстріли – експерт

Україні загрожують нові масові обстріли з боку РФ, каже експерт/ Reuters, pixabay.com

Країна-агресорка РФ станом на цей час має ще достатньо ракет, щоб здійснювати нові масовані атаки на Україну. Зараз в армії Росії залишається близько 400 одиниць крилатих ракет Х-101 і Х-555 і приблизно така сама кількість "Калібрів".

При цьому крім ракет РФ може використовувати для обстрілів також інші снаряди. Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков у коментарі "24 каналу".

Катков зазначив, що, згідно з даними розвідки, Росія може виготовляти близько 180 ракет на рік. І санкції не заважають їй це робити, адже в РФ навчилися діставати потрібні запчастини. Більше того, країна-агресорка навіть наростила своє виробництво – раніше приватні аналітичні центри повідомляли, що РФ виробляє по 60 ракет на рік.

Експерт пояснив, що в Росії могли перейти на тризмінний робочий день, щоб виготовляти більше ракет. І очевидно, що сильних проблем із комплектуючими у них немає попри санкції.

Також він нагадав, що в РФ роздумують про запуск у себе виробництва іранських дронів Shahed-136.

У такій ситуації Україні може допомогти надання західними партнерами зенітних кулеметів з тепловізорами, якими добре збивати дрони Shahed-136. Перші такі зразки ЗСУ уже отримали, каже експерт.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше повідомлялося, що серед ракет, якими Росія обстрілює територію України, помітили крилату ракету, призначену для перенесення ядерної боєголовки. Як йдеться у звіті Міністерства оборони Британії, таким чином агресор розраховує відволікати українські сили ППО від ураження ракет дальньої дії.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що у країни-агресорки Росії суттєво вичерпуються запаси високоточних ракет. Проте РФ все-таки найближчим часом може здійснити масштабну атаку на критичну інфраструктуру України. У Росії через дефіцит ракет можуть намагатися пришвидшити їхнє виготовлення.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що ближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

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