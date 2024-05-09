'Танків досить багато': Коваленко розповів про серйозний тиск росіян на фронті

Олександр Коваленко заявив, що противник втрачає позиції в напрямку населеного пункту Лиман Перший.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

В інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко оцінив ситуацію на Куп'янському напрямку та розповів, за якими сценаріями там можуть розгортатися події.

Військовий експерт вважає, що події на Куп'янському напрямку можуть розгортатися по-різному.

"На одних напрямках росіяни мають можливість просуватися, а на інших - втрачають позиції. Наприклад, противник втрачає позиції в напрямку населеного пункту Лиман Перший. У цьому районі в окупантів проблеми навколо Синьківки - основного українського укріпрайону в напрямку Куп'янська, і вирішити питання на свою користь їм не вдається", - зазначив Коваленко.

Група російських військ "Захід", яка відповідає за Куп'янський напрямок, провела перегрупування, і окупанти намагатимуться тиснути по всій Лимано-Куп'янскій вісі.

"Загроза полягає в тому, що у цієї групи найбільша кількість танків - майже 1000 одиниць. Можливо, група не найчисельніша з точи зору особового складу, але на її балансі третина від загальної кількості усіх танків, які є у загарбників на всьому фронті. Концентрація танків досить велика, противник може використати їх для того, щоб сспробувати пробити собі шлях для подальшого просування", - додав експерт.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз про ситуацію на фронті найближчими тижнями:

Нагадаємо, що окупанти скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську. Горіли три квартири з першого по третій поверхи в одному під'їзді та ще одна квартира в іншому під'їзді будівлі. Також горіло ще одне приміщення в іншому під'їзді будівлі. Жертв і постраждалих не виявлено.

Офіцер ЗСУ розкрив ситуацію на Куп'янському напрямку. На Куп'янському напрямку окупанти кидають у бій все більше контрактників та техніки, шукаючи слабкі місця в українській обороні, зауважив Володимир Гонтар.

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