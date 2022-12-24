"Там вирішується доля війни": Бахмут, Лиман та Авдіївка зараз є "українськими Верденами" – Кулик

На інших ділянках фронту окупанти намагаються укріпитися та працюють на оборону.

Найважчі бої зараз відбуваються біля Бахмута, Лимана та Авдіївки, каже Віталій Кулик/ 59 ОПМБр Якова Гандзюка, УНІАН

Найважчі бої на фронті зараз відбуваються поблизу трьох міст Донецької області – Бахмуту, Лиману та Авдіївки.

Подальші події біля цих міст визначатимуть те, як далі буде змінюватися ситуація у війні Росії проти України. Про це розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

"Залишається ситуація Бахмуту, Лиману, Авдіївки, де, фактично, відбувається українські Вердени (битва біля французького міста Верден вважається одним із найбільш кровопролитних боїв під час Першої світової війни, який увійшов до світової історії як хрестоматійний приклад війни на виснаження. – Главред) – саме там зараз вирішується оперативна ситуація, яка визначатиме подальші дії України та РФ", – розповів Кулик.

На думку експерта, на інших ділянках фронту поки що навряд чи відбуватиметься інтенсифікація бойових дій. Російські загарбники поки що намагаються укріпитися на лінії розмежування.

"Зараз вони активно будують фортифікаційні споруди у захоплених містах, намагаються побудувати апарат контролю і пригнічення окупованого населення. Тобто вони більше працюють на оборону того, що утримують, ніж на підготовку до наступальних дій", – сказав Кулик.

Ситуація біля Бахмута

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Бахмут визначить, як далі розвиватиметься війна в Україні. Зеленський у Конгресі США сказав, що українці потребують американської допомоги, щоб не просто вистояти в боях, а й перемогти на полі битви.

За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, захоплення Бахмута в Донецькій області для російських окупантів є питанням ідеологічним та медійним. Таким чином, ПВК Вагнера, яка є основною силою РФ на цьому напрямку, намагається довести, що може набагато більше, ніж регулярна російська армія.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий раніше розповідав, що російські загарбники продовжують здійснювати спроби прорвати оборону українських військових на Бахмутському напрямку. Лише за добу російські загарбники нанесли 225 ударів з різних типів зброї. При цьому серед окупантів понад 90 загиблих, і понад 100 – поранених.

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