"Екіпаж не знав, що відбувається": Буданов розкрив деталі спецоперації з гелікоптером Мі-8

ГУР вдалося виманити російського пілота з РФ разом з гелікоптером. Це була перша подібна операція за всю історію незалежності України.

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Буданов розкрив деталі спецоперації з гелікоптером Мі-8/ колаж: Главред, фото: "Українська правда", ГУР Міноборони України

Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію, у результаті якої вдалося виманити в Україну російського пілота разом із гелікоптером Мі-8. Операція була складна, спершу потрібно було вивезти з країни-агресорки Росії сім’ю пілота, а вже потім приступати до основної частини плану.

Подробиці спецоперації розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода. Він наголосив, що це була перша подібна вдала операція наших спецслужб.

"Це перша вдала операція за всю історію незалежності України. Ніхто такого не зробив за цей час, сподіваюся, що ми можемо це масштабувати тепер", – зазначив Буданов.

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Він розповів, що операція вдалася зокрема завдяки тому, що вдалося "знайти підхід до пілота" російського гелікоптера.

"Насправді змогли знайти правильний підхід до людини, змогли створити умови, щоб непомітно для усіх вивезти всю сім’ю (пілота – ред.), і зрештою створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається", – розповів керівник ГУР.

За словами Буданова, у гелікоптері було троє членів екіпажу, як і передбачається для такого повітряного судна. Очільник ГУР повідомив, що двоє членів екіпажу, крім пілота, були знищені після посадки під час спроби втекти.

"Крім нього (пілота – ред.) ще двоє, загалом троє людей був екіпаж, як має бути. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, то вони спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілось би (взяти – ред.) живими, але… Маємо, що маємо. А пілот наш чудово себе відчуває, все у нього добре", – розповів Буданов.

Він додав, що гелікоптер зараз уже перебуває в Києві.

На запитання журналістки про подальшу долю пілота голова ГУР зазначив, що у того є два варіанти, але він схиляється до того, щоб залишитися в Україні.

Буданов розповів про спецоперацію ГУР/скрин

Дивіться відео, що Буданов розповів про спецоперацію ГУР з російським гелікоптером Мі-8:

Спецоперація ГУР з російським гелікоптером Мі-8

Раніше повідомлялося, що Мі-8 РФ віз запчастини до "Сушок" окупантів, але сів в Україні. Цей гелікоптер збройних сил країни-агресорки Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.

Стало відомо, що ця операція тривала понад 6 місяців, а сам Мі-8 приземлився в Харківській області. Україна виманила російського пілота. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ, але приземлився на українській території.

Мі-8 залишився в Україні разом з деталями до літаків-винищувачів, які повинен був доставити росіянам.

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