Загинув досвідчений військовий: внаслідок удару по полігону на Полтавщині є жертви

Лікарі боролися за життя постраждалих, але врятувати усіх їм не вдалося.

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Поранення двох людей виявилися несумісними із життям / Колаж: Главред, фото: pixabay, ЗМІСТ

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Через атаку на полігон на Полтавщині загинули двоє людей

Однією з жертв став досвідчений військовий

4 червня країна-агресорка Росія завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів у Полтавській області. Спершу повідомлялося, що є лише поранені, однак сьогодні, 5 червня, стало відомо про жертв атаки.

Про це у Telegram повідомив представник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. За його даними, двох людей не вдалося врятувати.

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"За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим", - йдеться у повідомленні.

Водночас ЗМІ з'ясували, що одною з жертв ракетного удару РФ став військовий інструктор та досвідчений воїн Артем Куценко. Він отримав смертельні уламкові поранення. У воїна залишилася велика родина.

Удар по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 4 червня, країна-агресор Росія завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів ЗСУ на Полтавщині.

Спершу повідомлялося, що комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Але згодом з'ясувалося, що жертви таки є.

Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи.

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Хто такий Володимир Когут? Володимир Когут — тимчасово виконуючий обов’язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА), раніше обіймав посаду заступника голови Полтавської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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