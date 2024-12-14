Світла в Україні буде більше: графік відключення електроенергії на 15 грудня

Графіки відключень електроенергії діятимуть впродовж чотирнадцяти годин, повідомили в Укренерго.

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Графік відключення світла на 15 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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15 грудня графіки вимкнення світла в Україні діятимуть з 08:00 до 22:00

Застосовуватимуть одну та дві черги

У неділю, 15 грудня, в Україні будуть застосовуватись обмеження електроенергії, однак вони будуть дещо слабшими. Графіки відключень світла діятимуть з 08:00 до 22:00. Про це повідомило Укренерго.

Для промисловості та бізнесу обмеження електроенергії застосовуватимуть з 08:00 до 22:00. Для побутових споживачів діятиме одна та дві черги відключень у різний час доби:

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08:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Енергетики зазначили, що причиною запровадження обмежень є пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури України внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні

"Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - розповіли у компанії.

Водночас Укренерго наголосило, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися впродовж доби. Українці можуть знайти актуальну інформацію про графіки відключень на сайті або офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - закликали в компанії.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, 13 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку по енергооб'єктах України. Внаслідок влучань Укренерго посилило відключення електроенергії.

У суботу, 14 грудня, графіки вимкнень світла діють всю добу. Обмеження застосовують в обсягах однієї та двох черг.

Як повідомляв Главред, взимку в Україні відключення електрики для побутових споживачів становитимуть 4-8 годин на добу, з двома-трьома чергами відключень. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що прогноз залежить від регіону: після обстрілів деякі міста, зокрема Одеса та Харків, можуть відчувати триваліші відключення, тоді як в інших містах час без електрики буде меншим.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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