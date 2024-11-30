Світла буде набагато більше: графіки відключень електроенергії на 1 грудня

Графіки відключень електроенергії діятимуть впродовж дев'яти годин, повідомили в Укренерго.

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Графік відключення світла на 1 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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1 грудня графіки вимкнення світла в Україні діятимуть з 13:00 до 22:00

Застосовуватимуть одну чергу

Для промисловості обмеження діятимуть з 08:00 до 13:00

У неділю, 1 грудня, в Україні будуть застосовуватись обмеження електроенергії, однак вони будуть значно слабшими. Світло українцям вимикатимуть впродовж дев'яти годин. Про це повідомило Укренерго.

Для побутових споживачів діятиме одна черга відключень. Графіки вимкнення світла діятимуть з 13:00 до 22:00.

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За даними Укренерго, для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 13:00.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили у компанії.

Крім цього, енергетики зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби може змінюватися. Українці можуть знайти актуальну інформацію про графіки відключень у регіонах на сайті або офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ракетні атаки Росії 17 та 28 листопада завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього по всій країні запровадили графіки вимкнення світла.

Через непередбачувану ситуацію в енергосистемі графіки можуть змінюватися кілька разів на день.

Російські атаки погіршили ситуацію в енергосистемі і збільшили ризик тривалих відключень світла взимку. Однак представники енергетичної галузі запевнили, що Україна має ресурси для подолання цих викликів і працює над відновленням пошкодженого обладнання.

Водночас народний депутат Сергій Нагорняк оцінює, що відновлення стабільної роботи енергосистеми займе 2-3 дні, але терміни можуть змінюватися залежно від пошкоджень.

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