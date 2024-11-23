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Світло не вимикатимуть: в Україні достроково скасували графіки - Укренерго

Руслана Заклінська
23 листопада 2024, 20:12
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В усіх регіонах України скасували заходи обмеження електроенергії, повідомили в Укренерго.
Світло не вимикатимуть: в Україні достроково скасували графіки - Укренерго
Відключення світла достроково скасували / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

  • В усіх регіонах України достроково скасували відключення світла
  • Графіки вимкнень електроенергії не діятимуть до кінця доби

У суботу, 23 листопада, в Україні достроково скасували відключення світла. До кінця доби електроенергія буде в усіх регіонах країни. Про це повідомило Укренерго.

"Сьогодні, 23 листопада, заходи обмеження споживання достроково скасовані в усіх регіонах", - йдеться у повідомленні.

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Водночас енергетики закликали українців не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00. Такі заходи необхідні, щоб не перевантажувати енергосистему України.

У ДТЕК підтвердили скасування графіків відключень електроенергії до кінця доби.

"Приємні новини! Сьогодні до кінця доби скасовано стабілізаційні відключення в усіх регіонах. Відповідна вказівка надійшла від Укренерго", - повідомили у компанії.

Світло не вимикатимуть: в Україні достроково скасували графіки - Укренерго
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 листопада в Україні світло майже не вимикатимуть. Проте графіки відключень все ж діятимуть з 14:00 до 18:00 для однієї черги.

Також повідомлялося, що графіки відключень електроенергії в Україні можуть бути скасовані вже на вихідних. Народний депутат Сергій Нагорняк підкреслив, що ключовими чинниками залишаються погода, температура повітря та можливі атаки на енергетичну інфраструктуру.

Крім цього, президент Зеленський нагадав, що Росія здійснила понад 220 ударів по об'єктах генерації електроенергії в Україні, а також окупувала близько 18 гігаватів енергетичних потужностей. Він запевнив, що українці продовжують невпинно працювати над тим, щоб забезпечити стабільне енергопостачання і не допустити занурення країни в темряву.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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