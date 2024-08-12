Суд обрав запобіжний захід: у Києві судили хабарника заступника міністра

Вищий антикорупційний суд 12 серпня обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейло.

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Олександра Хейло взяли під варту / колаж: Главред, фото: СБУ, Вікіпедія

Вищий антикорупційний суд взяв під варту до 8 жовтня колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейло із правом внесення застави у 25 мільйонів гривень. Раніше чиновника впіймали на хабарі у півмільйона доларів. Про це повідомив журналіст Hromadske.

Прокурори під час засідання у залі суду кллопотали про заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Захист у свою чергу вказував на те, що настільки велика застава є необґрунтованою і не доцільною. Врешті суд частково задовільнив клопотання сторони захисту та вирішив взяти Хейло під варту до 8 жовтня та призначити заставу у 25 мільйонів.

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Олександр Хейло Відомо, що Олександр Хейло став заступником міністра відносно нещодавно – з вересня 2023 року. З грудня 2022 року та до призначення посадовець очолював ДП "Укрвугілля". У період з 2013 по 2022 рік Хейло працював на керівних посадах ДП "ВК "Краснолиманська", ПАТ "Енергоінвест Холдинг", ПАТ "Центренерго". Заступник міністра енергетики за фахом гірничий інженер. Освіту Хейло здобував у Державній гірничій академії України за спеціальністю – "Підземна розробка родовищ корисних копалин", а також закінчив Донецький національний університет за спеціальністю "Правознавство".

Крім того, адвокати підсудного вказували на те, що у нього є неповнолітня донька, яка має інвалідність і дружина Хейло самостійно не може доглядати за нею.

"Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається", - повідомив кореспондент "Hromadske".

Скандали з хабарниками та корупціонерами в Україні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник міністра енергетики організував масштабну корупційну схему, врешті його затримали на хабарі у пів мільйона доларів.

Раніше також повідомлялось, що у Сумах мера міста впіймали на великому хабарі.

Також раніше суд відправив під варту ексголову Верховного Суду Князєва. Князєва взяли під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

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