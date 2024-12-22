Стріляють в армію Путіна і збивають свої БПЛА: ЗМІ дізналися, як воюють війська КНДР

Північнокорейці часом відкривають вогонь "по своїх", сказали полонені росіяни.

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Північнокорейці - божевільні, стріляють по всьому, що літає - полонений росіянин / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Полонені російські окупанти поскаржилися на військових КНДР, яких режим Кім Чен Ина відправив до країни-агресора Росії для участі у війні проти України. За словами загарбників, північнокорейці поводяться зухвало та часом відкривають вогонь проти своїх земляків і військових РФ.

"Люди вони зухвалі"

У матеріалі РБК-Україна наводяться розповіді двох військовополонених. Перший сказав, що північнокорейців навчають окремо від російських військових. У солдатів режиму Кім Чен Ина "мало теорії, але багато практики". Бліндажі північнокорейців розташовані окремо.

"Побачив вдруге я їх уже на передовій, коли вони воювали. Багато було вбитих серед них, багато поранених і ще більше живих. Люди вони зухвалі, можуть відібрати автомат у звичайного солдата", - зазначив полонений.

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За його словами, спочатку в бій кидають північнокорейців, а вже за ними йдуть окупанти РФ.

"Кажуть, що вони "без голови", що їм наплювати, куди йти і чого йти, божевільні хлопці", - каже росіянин.

Коротко про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Війська КНДР стріляли по військах РФ і земляках

Як стверджує полонений військовий, був прецедент, коли росіяни висувалися на позиції, а в цей момент корейці відкрили по них вогонь.

Інший випадок - військовий КНДР прострелив ноги своїм землякам.

"Знаю, що харчуються вони добре. Якщо вони їдять сирокопчену ковбасу, то найсмачніше, що ми їли - гречана каша. Так, їм усе постачають, у них амуніція вся, зброя інша, у всіх "дванадцяті" Калаші, гвинтівки, кулемети, а в нас лише АК-47", - запевнив полонений.

"Не важливо це наш чи ваш FPV, навіть збивають"

Інший полонений поділився історією, як уперше зустрів північнокорейців на полігоні Заїжджі двори в Курській області. Там було близько 700 бойовиків КНДР.

Другий "співрозмовник" підтвердив слова першого про те, що солдати з Північної Кореї недбало поводяться зі зброєю. Зокрема, на полігоні один із північнокорейців прострелив ноги землякам. Також був випадок, коли "куля прилетіла в живіт інструктору".

Також присутні мовний бар'єр і непорозуміння між російськими та північнокорейськими окупантами.

"Якщо чесно, то чим далі від корейців, тим спокійніше... Вони вдень стріляють по квадрокоптерах, FPV, по всьому, що літає. Не важливо це наш чи ваш FPV, навіть збивають", - наголосив полонений.

Військові КНДР у війні РФ і України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський сказав, що на боці військ Росії вже воюють військові КНДР. Також північнокорейці використовуються і на території України.

Повідомлялося, що у військових РФ проблеми з північнокорейцями. Бойовики КНДР не могли вивчити елементарні команди на полі бою, а взаємодіяти з росіянами їм заважав мовний бар'єр.

У Пентагоні 19 грудня заявили, що в російсько-українській війні вибито вже декілька сотень північнокорейців. У військовому відомстві не уточнили, скільки поранених, а скільки - загиблих.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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