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"Страшна загроза": Україні можливо доведеться поступитися територіями – Снєгирьов

Альона Вороніна
3 січня 2025, 15:25оновлено 3 січня, 16:21
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Україні можливо доведеться йти на територіальні поступки, але це не означає, що окуповані території будуть втрачені назавжди.
'Страшна загроза': Україні можливо доведеться поступитися територіями – Снєгирьов
Україні можливо доведеться поступитися територіями/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Главред

Основні заяви Снєгирьова:

  • Вже можуть готуватися майданчики для переговорів між Україною і РФ
  • Україні можливо доведеться йти на територіальні поступки
  • Але найстрашніша загроза може бути, якщо виникнуть підкилимні домовленості

Вже можуть готуватися майданчики для переговорів України і країни-агресорки Росії щодо війни. Зокрема, російські медіа змінили риторику щодо нелегітимності Зеленського, що може бути прямим свідченням підготовки таких переговорних майданчиків.

Україні зараз варто уникати паніки та зради. Але українцям варто бути реалістами й розуміти, що йдеться про можливі територіальні поступки. Таку думку висловив військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю Главреду.

"Основний момент полягає в тому, що зникла риторика про "нелегітимного українського президента". Це показово. Якщо вже ведуться консультації (а вони ведуться – можна припустити можливість присутності російських високопосадовців у Сполучених Штатах), це свідчить, що відпрацьовуються певні механізми", – сказав Снєгирьов.

Він зазначив, що якщо російські медіа змінили риторику щодо нелегітимності Зеленського, це пряме свідчення підготовки переговорних майданчиків. Росія може заявляти, що не буде брати участь у другому Саміті миру, але ключові політичні гравці будуть домовлятися.

"До чого готуватися Україні? Важливо уникнути паніки та зради. Наприклад, усі цитують Дональда Трампа щодо можливого тиску на Україну, аби змусити її сісти за стіл переговорів. Але є й інша частина його заяви: якщо Росія не сяде за стіл переговорів, Україні дадуть стільки зброї, щоб змусити Російську Федерацію до цього. У плані Трампа щодо демаркаційної лінії, зокрема, йдеться про "лінію" протяжністю 1300 км. Ця цифра включає 100 км Курської області Російської Федерації, які контролюються Силами оборони України. Тому говорити про зраду з боку Америки або те, що інтереси України не будуть враховані, поки що передчасно", – сказав Снєгирьов.

Водночас він зазначив, що українцям слід бути реалістами: йдеться про можливі територіальні поступки. Головне для української влади — комунікувати з суспільством. Не через окремі заяви в медіа чи витоки інформації, а напряму, пояснюючи можливі сценарії, наголосив військовий аналітик.

"Приклад із історії – Брест-Литовські мирні угоди, які підписували комуністи Леніна з кайзерівською Німеччиною. Вони пішли на територіальні поступки, але пояснили: це потрібно для отримання часу. Часу, щоб сформувати армію та згодом повернути втрачені території. Комуністи навіть погодилися на контрибуцію, яку виплачувала Радянська Росія. Все це завершилося потрясіннями у Москві, Санкт-Петербурзі та навіть вбивством німецького посла Мірбаха. Однак комуністи отримали необхідний час, щоб сформувати армію, а згодом військовим шляхом повернути втрачені території", – розповів аналітик.

Він зазначив, що якщо навіть комуністи змогли до цього дійти, то цей приклад заслуговує на увагу.

Я звертаюся до чоловіків: у вас бували ситуації, коли проти вас виступав супротивник, сильніший за вас? У таких випадках не завжди можна дати адекватну відсіч одразу. Але проходив час, ви готувалися, і зрештою давали гідну відповідь, враховуючи зовнішні загрози. Аналогічна ситуація може стосуватися й української держави. Інший приклад — Ельзас і Лотарингія. Ці території були повернуті Францією через десятиліття, але вони були повернуті", – сказав Снєгирьов.

Однак, якщо будуть підкилимні домовленості, незрозумілі українському суспільству, саме це стане найстрашнішою загрозою, підсумував військовий аналітик.

Дивіться відео інтервʼю Дмитра Снєгирьова Главреду про умови для завершення війни у 2025 році:

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, Світан назвав 2 головні завдання для України у 2025 році. Україні навряд чи вдасться перехопити ініціативу на фронті у 2025 році, вважає військовий експерт.

Також раніше в АТЕШ розкрили "спосіб виживання" окупантів під Херсоном. На тимчасово окупованій Херсонщині значно зросла кількість зламаної техніки, зокрема човнів і гідроскутерів, розповіли партизани.

Нагадаємо, полковник ЗСУ сказав, чи зможе РФ прорватися на Дніпропетровщину. Для прориву на Дніпропетровщину Росії потрібно значно збільшити свої сили, заявив Роман Світан.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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