Загроза є, але не для Дніпра: полковник ЗСУ оцінив плани РФ щодо Дніпропетровщини

Для прориву на Дніпропетровщину Росії потрібно значно збільшити свої сили, заявив Роман Світан.

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РФ може "торкнутися" Дніпропетровщини, але не окупувати / Колаж: Главред, фото: 144 окрема піхотна бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головні тези Світана:

Росіяни можуть увійти на територію Дніпропетровської області у 2025 році

Щоб просунутися, окупанти повинні збільшити свої сили

Ймовірно, мета РФ — не захоплення області, а витіснення ЗСУ з певних гарнізонів

РФ може увійти на територію Дніпропетровської області у 2025 році, але у окупантів немає можливостей для глибокого проникнення. Основна загроза йде з південного напрямку — з району Времівського виступу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

За його словами, район Времівського виступу, де відстань до Дніпропетровської області становить менше 10 км, є потенційно небезпечною ділянкою. Проте, щоб увійти на Дніпропетровщину, окупантам потрібно значно збільшити свої сили.

"Тож з півдня росіяни поки що можуть створити серйозні проблеми для нас саме в районі Времівського виступу. Але для цього противнику доведеться докласти серйозних зусиль: йому потрібно буде перекинути туди приблизно таке саме угруповання, яке є зараз там – їх там теліпається 30-40 тисяч осіб", - зазначив Світан.

Експерт наголосив, що зі збільшенням угруповання окупанти можуть тільки торкнутися Дніпропетровської області, але не зайти чи почати її окупацію. Свытан припустив, що основною метою буде витіснення українських військ із гарнізону Новосілка і Велика Новосілка, Курахове і Покровська, а не повне захоплення території.

"Отже, у противника є можливості увійти на територію Дніпропетровської області, але немає можливостей глибокого проникнення. Не думаю, що Дніпропетровській області, а, тим паче, Дніпру, буде щось загрожувати у 2025 році", - додав полковник.

Дивіться відео інтерв'ю з полковником запасу Романом Світаном, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

Прорив РФ на Дніпропетровщину - новини за темою

Нагадаємо, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що існує загроза прориву російських військ до Дніпропетровської області та наступу на Запоріжжя. Однак він зазначив, що навіть у разі входу окупантів у Дніпропетровську область, для них це матиме лише політичне значення.

Також окупанти намагаються захопити Велику Новосілку в Донецькій області, повідомив Богдан Петренко, начальник відділення комунікацій 48-ї артбригади ЗСУ. За його словами, Росія може планувати атаки на Дніпропетровську область, оскільки цей район є стратегічним вузлом, що відкриває можливості для подальших наступів на північ Донецької області та на захід, в напрямку Запорізької області.

Як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов впевнений, що у ворога недостатньо ресурсів для контролю над Покровськом, не кажучи вже про масштабний наступ на Дніпропетровщину.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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