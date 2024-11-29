Крим здригається від масштабних вибухів: "прилетіло" по дуже цінному - ЦПД

Керівник ЦПД Коваленко каже, що могло прилетіти по комплексу ППО С-400 росіян.

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Місцеві пабліки пишуть про сильні вибухи у Криму / Колаж: Главред, фото: тг-канали

Останні деталі атаки на Крим:

Під Євпаторією пролунали вибухи

Ймовірно, прилетіло в зенітний ракетний комплекс С-400

У чому цінність для РФ С-400 "Тріумф"

Сьогодні, 29 листопада в тимчасово окупованому Криму в районі села Вітине, що під Євпаторією, пролунали вибухи. У небо піднявся високий стовп білого диму. Ймовірно, поцілили в зенітний ракетний комплекс С-400.

Про це повідомляє в Telegram-каналі Андрій Коваленко - керівник Центру протидії дезінформації.

відео дня

"Крим. Подейкують, приліт туди, де стояв С-400 росіян. А також зберігалися боєприпаси", - пише Коваленко.

Вибухи в Криму / фото: тг-канал Главред

На фоні відеоматеріалів з масштабним стовпом диму, які вже ширяться мережею, особливо смішно виглядають заяви прокремлівських пропагандистів. Вони запевняють, що це лише "знищення боєприпасів".

Що відомо про уражений комплекс С-400 "Триумф"?

Варто вказати, що С-400 "Триумф" — це російська зенітно-ракетна система великої дальності, призначена для знищення літаків, крилатих і балістичних ракет, а також деяких наземних цілей. Система була прийнята на озброєння у 2007 році й стала модернізованою версією комплексу С-300.

ЗРК С-300 / Инфографика: Главред

Вона відрізняється збільшеною дальністю, вищою точністю та здатністю одночасно атакувати кілька цілей. До складу комплексу входять радарні станції, командний пункт, пускові установки та різні типи ракет, які здатні уражати цілі на відстанях до 400 км і висотах до 30 км.

Після анексії Криму в 2014 році Росія перетворила півострів на потужну військову базу, оточену щільною системою протиповітряної оборони (ППО). З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України регулярно завдають ударів по об'єктах на території Криму, намагаючись послабити військовий потенціал противника.

Вибухи в тилу окупантів - що відомо

Сьогодні також Главред повідомляв про те, що в порту Туапсе лунали вибухи. Зазначалося, що там міг бути уражений великий десантний корабель РФ.

Окрім цього, Сили оборони України у ніч на п’ятницю, 29 листопада, потужно вдарили по окупантах. Була знищена радіолокаційна станція зенітного ракетного комплекту "Бук-М3" агресорів, а також удар пройшовся по нафтобазі в Ростовській області.

Ба більше, повідомлялося, що розвідники знищили ворожий РЛС "Зоопарк". Це доволі болючий удар по армії РФ, адже його вартість може сягати мільярда гривень.

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Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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