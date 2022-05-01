Покарання за агресію: у Зеленського попередили про "Нюрнберг 2.0" для верхівки РФ

Михайло Подоляк розповів про невідворотність покарання для російських окупантів.
Російських чиновників за розв'язання війни проти України і скоєнні страшних злочинів чекає "Нюрнберзький трибунал 2.0".
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у сервісі мікроблогів Twitter.
"Дивлячись на склад Ради Безпеки РФ і на окремих пропагандистів, маю одне питання: цікаво, хто як буде вести себе на Нюрнберзькому трибуналі 2.0? Хто буде давати свідчення і активно співпрацювати зі слідством, а хто просто не зможе пережити поразку? Ваші припущення?"- написав радник керівника ОП.
Покарання за агресію РФ
Україна хоче домогтися покарання Росії юридичним шляхом через Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд з прав людини.
3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що МКС почав розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в результаті російського вторгнення в Україну.
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