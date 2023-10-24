Старт переговорів про вступ до ЄС: Зеленський повідомив можливу дату

Україна готова до початку переговорів про вступ до Євросоюзу вже цього року. Володимир Зеленський повідомив про успіхи у виконанні вимог Євросоюзу.

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Зеленський повідомив можливу дату початку переговорів про вступ України до ЄС / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Україна визначила серед своїх пріоритетів готовність до політичного рішення щодо розпочатку переговорів про можливість членства в Європейському союзі вже в поточному році. Про це повідомив Володимир Зеленський під час виступу на колегії Єврокомісії.

За словами Зеленського, Україна прикладає максимальні зусилля для виконання семи рекомендацій, які надала Європейська комісія, з метою підготовки до можливого політичного рішення щодо розпочатку переговорів про членство у цьому році.

"Ми зробили чимало, і, я б сказав, що набагато більше, ніж можна було очікувати від держави, що зазнала повномасштабної агресії. Втім, Україна не звертається по політичні знижки, а демонструє необхідний політичний темп, адже ми поділяємо підхід, що рішення мають базуватися на індивідуальних досягненнях країн, які прагнуть стати членами Європейського Союзу", - наголосив президент. відео дня

Він презентував учасникам засідання колегії Європейської комісії перебіг виконання Україною відповідних семи рекомендацій.

Реформа конституційного судочинства.

"Ми ухвалили й розпочали імплементацію закону про відбір суддів Конституційного Суду, що відповідає висновкам Венеціанської комісії. Вже є група експертів, яка оцінюватиме кандидатів: троє експертів призначені на основі пропозицій від наших міжнародних партнерів як гарантія відкритості й чесності відбору суддів. І ми розпочинаємо конкурс", – поінформував він.

Реформа Вищої ради юстиції

По-друге, президент України відзначив проведену реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Він підкреслив, що ці оновлення в органах влади сприяли процесу модернізації судової системи України.

Антикорупційна реформа

По-третє, Зеленський розповів про свою антикорупційну ініціативу, включаючи прийняття закону, що передбачає відновлення електронних декларацій посадовців та їх перевірок навіть під час введеного в країні воєнного стану. Президент України важливо підкреслив, що такі декларації мають бути доступними для громадськості.

"Затверджено Державну антикорупційну програму. І ми посилюємо наявну антикорупційну архітектуру", – додав він.

Вимоги FATF

По-четверте, Зеленський повідомив про те, що Україна вживає заходів для відповідності законодавства країни міжнародним стандартам, включаючи вимоги Групи фінансування тероризму (FATF). В цьому контексті Зеленський наголосив на прийнятті закону про політично значущих осіб.

Боротьба з олігархами

По-п'яте, президент України повідомив про зусилля щодо захисту суспільства та держави від зловживань, які мотивовані діями олігархів, включаючи прийняття антимонопольного законодавства.

Зміна законів для ЗМІ

По-шосте, він підкреслив важливість узгодження українського законодавства у сфері медіа з європейськими стандартами.

Захист прав нацменшин

По-сьоме, Зеленський окреслив дії України в контексті утвердження захисту прав національних спільнот.

"Вже ухвалені відповідні законодавчі зміни, зокрема закон про національні меншини, та розроблено чітке бачення наступних кроків у освітній сфері. Є й державна цільова програма "Єдність у різноманітті". Усе це відкриває нові й широкі можливості для національних спільнот. І разом із представниками спільнот ми забезпечимо дотримання найвищих міжнародних стандартів у цій сфері", – підкреслив Президент.

Зеленський підкреслив, що основним пріоритетом для України є готовність до прийняття політичного рішення щодо розпочатку переговорів про можливість вступу до Європейського союз вже у цьому році.

"Сподіваюся, що й для Євросоюзу також. Ми заклали міцну основу для цього. Мета зараз особлива. Якщо можемо позбутися "сірих" геополітичних зон, ми повинні зробити це", – резюмував глава Української держави.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глави МЗС ЄС не змогли схвалити надання Україні восьмого пакету військової допомоги в розмірі 500 млн євро. Але в Євросоюзі наголошують, що вирішуватимуть проблему "в той чи інший спосіб".

Водночас, посол Франції в Україні Гаель Весьєр повідомив, що війна Росії проти України може скоріше затримати вступ України до НАТО, але не до Європейського Союзу.

Також, Європейський Союз проводить підготовку до початку офіційних переговорів з Україною щодо її вступу в блок. Видання Politico з посиланням на трьох дипломатів, обізнаних з планами лідерів ЄС зазначає, що дата проведення переговорів - грудень 2023 року. Початок офіційного переговорного процесу наприкінці 2023 року підтвердив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

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