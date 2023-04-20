"Путін стане ніким, його порвуть на частини": політолог сказав, коли впаде режим в РФ

Диктатор РФ втратить залишки поваги в очах росіян, його вже не сприйматимуть як "сакральну істоту" після однієї визначальної події.

https://glavred.net/ukraine/stanet-nikem-ego-porvut-na-chasti-politolog-skazal-kogda-ruhnet-rezhim-putina-10464658.html Посилання скопійоване

Політолог сказав, коли впаде режим Путіна/ сайт Кремля, скрин

Російському диктатору Володимиру Путіну буде набагато складніше втримати владу у країні-агресорці Росії після того, як Україна деокупує Крим. Для росіян це буде дуже очевидною та нищівною поразкою. Такого Путіну можуть не пробачити, і вчорашні послідовники "порвуть його на частини".

Диктатор РФ і зараз уже слабкий, але ця слабкість ще не така очевидна. А от втрата окупованого Криму стане для нього нищівною поразкою. Таку думку висловив російський політолог і політтехнолог, колишній спічрайтер Володимира Путіна Аббас Галлямов в інтерв'ю Главреду.

"Всі остаточно зрозуміють, що Акела промахнувся, а коли Акела промахується, його рвуть на частини вчорашні послідовники. Наразі ослаблення Путіна не є очевидним для всіх. Події на війні розвиваються не надто вдало для Росії, але поки що нищівної поразки немає. Це події, які можна назвати тактичним програшем – від краху крейсера "Москва" до втрати Херсона. А от втрата Криму стане вже нищівною поразкою", – зазначає Галлямов.

відео дня

Хто такий Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов – російський політолог, політтехнолог і публіцист. У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єрміністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан. Кандидат політичних наук.

Путін після втрати Кримського півострова зіткнеться зі складнощами в утриманні влади. За словами російського політолога, диктатор РФ все ще матиме шанс втримати владу у своїх руках – такого варіанту подій відкидати не можна. Проте у росіян уже не залишиться ні краплі поваги до диктатора.

"Я не можу повністю виключати сценарію, за якого Путіну в такій ситуації вдасться тимчасово утримати владу. Однак відбудеться повна десакралізація влади Путіна в очах еліт і виборців. Путін стане ніким і втратить навіть залишки поваги. Замінити силу жорстокістю йому буде важко. Це виглядатиме непереконливо", – сказав Галлямов.

За словами політолога, є дуже великий шанс, що втрата Криму стане для Путіна тотальним фіаско.

Деокупація Криму

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна готується до звільнення Криму і робитиме все, щоб повернути контроль над півостровом. Під час деокупації ЗСУ застосовуватимуть всю можливо незаборонену міжнародними законами зброю проти російських окупантів.

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан висловив думку, що звільнення незаконно анексованого Криму має розпочатися зі знищення Кримського мосту. За його словами, з військової точки зору, "питання з Кримським мостом треба було вирішувати ще вчора".

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що Україна вже може розпочати військову операцію зі звільнення Криму. Першим кроком може стати ізоляція півострова, яку ЗСУ здатні забезпечити ударом по Кримському мосту і знищенням бази Чорноморського флоту РФ. Москва навряд чи у відповідь застосує ядерну зброю, оскільки з таким сценарієм не згодні навіть російські військові.

Вас також може зацікавити: