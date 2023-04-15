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Звільнення Криму має розпочатися з руйнування Кримського мосту - Світан

Анна Ярославська
15 квітня 2023, 02:20
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Поставки озброєнь для російської окупаційної армії йдуть через Кримський міст і дуже швидко потрапляють на херсонський напрямок.
Кримський міст, Роман Світан
Кримський міст потрібно зруйнувати, впевнений Роман Світан / скріншот YouTube

Звільнення анексованого Криму має розпочатися зі знищення Кримського мосту. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, з військової точки зору, "питання з Кримським мостом треба було вирішувати ще вчора".

"Був удар по Феодосії, але треба було трішки дотягнути і завдати удару по Кримському мосту. Чим раніше ми знищимо цей міст, тим краще. Тому що поставки озброєнь йдуть з Тамані через цей міст, через Крим і дуже швидко потрапляють на херсонський напрямок", - пояснив він.

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Світан додав, що оптимальний варіант – знищити Кримський міст і почати контрнаступ з-під Херсона на Армянськ і Крим.

"Загалом, найоптимальніший варіант - починати зі знищення мосту. Щойно у нас з'явиться можливість, ми його тут же повинні зруйнувати", - резюмував полковник запасу.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Вибух на Кримському мосту

8 жовтня 2022 року на незаконно побудованому країною-окупантом Росією Кримському мосту стався вибух.

Повідомлялося, що сталася детонація вибухівки, яка, ймовірно, була закладена у вантажівку. В результаті частина дорожнього покриття Кримського моста обрушилася.

У ЗМІ писали, що підрив Кримського мосту - це спеціальна операція Служби безпеки України. Однак офіційно спецслужба і Київ ці дані не підтверджували. Деталі операції в СБУ розповіли лише в кінці грудня.

У МВС України зазначали, що окупанти Росії зможуть відновити дорожнє покриття на Кримському мосту щонайменше через 3-5 місяців. У відомстві підкреслили – заяви загарбників про швидке відновлення полотна естакади є неправдивими.

Інші новини:

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