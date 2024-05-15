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"Стане початком кінця": експерт розкрив, що буде, якщо Путін застосує ядерну зброю

Юлія Закрепа
15 травня 2024, 17:01
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Микола Маломуж спрогнозував, чи допоможе Росії удари ядеркою переламати ситуацію на свою користь і виграти війну.
'Стане початком кінця': експерт розкрив, що буде, якщо Путін застосує ядерну зброю
Путін може застосувати ядерну зброю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels, скріншот: відео

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду розповів, що відбудеться, якщо раптом Путін таки застосує проти України тактичну ядерну зброю. Він спрогнозував, чи це допоможе Росії переламати ситуацію на свою користь і виграти війну.

"Путіну це нічого не дасть. Але це стане початком кінця його режиму, і цей процес пришвидшиться. Тому що всім зрозуміло: для Путіна перепон немає, тож, використавши тактичне ядерне озброєння, він застосує і балістичні ракети, аби донести ядерний заряд далі, до країн Заходу. А це вже загроза знищення всього світу", - зазначив Маломуж.

Використання стратегічної ядерної зброї призведе до величезних катастрофічних наслідків для всього світу, природи. Зокрема, це викличе величезні цунамі, які знесуть і американців, і китайців – усіх.

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"Ніхто не виживе. Але ні американські, ні китайські, ні індійські, ні бразильські, ні інші еліти помирати не хочуть. Так само не хоче помирати оточення Путіна, та й він сам. Тому малоймовірно, що на такий сценарій Росія піде", - наголосив експерт.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін пригрозив ударом "ядеркою" і ракетами по Заходу. Президент РФ сказав, що окупанти вже застосовували в бою ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон", гіперзвуковий комплекс "Кинджал".

Експерт Віктор Ягун оцінив загрозу ударів РФ тактичною ядеркою. Він вважає, що застосування тактичної ядерної зброї може призвести до загибелі однієї бригади. Проте росіяни не зможуть піти на прорив.

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