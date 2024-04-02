'Знищить там все живе': експерт оцінив загрозу ударів РФ тактичною ядеркою

Застосування тактичної ядерної зброї може призвести до загибелі однієї бригади.

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Чи запустить Росія ядерну зброю по Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео Міноборони РФ

В інтерв'ю Главреду колишній заступник глави Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун оцінив загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні.

"Все можливо, але тактична ядерна зброя, якщо вона буде застосована в Україні, не буде ефективною. Дія тактичної ядерної зброї насправді обмежена і може використовуватися в крайньому випадку на ділянці в 50 квадратних кілометрів, але може знищити там все живе навколо. Наприклад, площа міста Харкова - 350 квадратних кілометри", - пояснив Ягун.

Він вважає, що застосування тактичної ядерної зброї може призвести до загибелі однієї бригади. Проте росіяни не зможуть піти на прорив, тому що не здатні рухатися широким фронтом.

"Якщо ворог піде колоною, повториться 2022 рік: колона розтягнеться, а логістика не зможе забезпечити існування військ на ділянках фронту. В підсумку колона буде просто знищена. Тому я не розумію логіки використання цієї зброї. Для чого, щоб заразити територію, а ми не могли її в подальшому використати? І реакція світу на подібні дії Москви буде взагалі інакшою. Тоді Росія вже не зможе розповідати Глобальному Півдню про те, що начебто на неї напали, а її війська захищаються від імперіалістів", - додав експерт.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун оцінив загрозу застосування тактичної ядерної зброї:

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив про підготовку до удару ядерною зброєю. Також він відреагував на заяву французького президента Еммануеля Макрона, що не існує "червоних ліній" щодо Росії.

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