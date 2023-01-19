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Порівняв росіян з жертвами Голокосту: Україна, США та Ізраїль рознесли заяву Лаврова

19 січня 2023, 16:39
Прихвостень Путіна звинуватив світ у "гнобленні росіян" і порівняв дії США з діями Гітлера під час Другої світової війни.
Порівняв росіян з жертвами Голокосту: Україна, США та Ізраїль рознесли заяву Лаврова
Україна, США та Ізраїль рознесли заяву Лаврова, який порівняв росіян з жертвами Голокосту/ скрін

Очільник МЗС країни-агресорки Росії Сергій Лавров порівняв міжнародну ізоляцію РФ через війну проти України з вбивством євреїв у Європі під час Голокосту, а дії США порівняв з діями Гітлера. На таку заяву відповіли в Україні, США та Ізраїлі, засудивши зухвалість Лаврова.

В МЗС України засудили таку заяву, назвавши її ганебною, і наголосили, що РФ паплюжить пам’ять мільйонів жертв Голокосту.

"Глава МЗС РФ порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити "російське питання", – написав у Facebook прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

Він нагадав, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба вже звертав увагу антисемітизм російських еліт та ненависть до інших народів, яка вкорінена серед росіян. Також Ніколенко наголосив, що Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву.

"Це настільки абсурдно, що не варто реагувати"

У США також відреагували на скандальну заяву Лаврова. У Білому домі назвали такі слова "образливими" і заявили, що реагувати на такий абсурд, який озвучили в РФ, не варто.

"Це настільки абсурдно, що на це не варто реагувати, окрім справді образливої манери, в якій він намагався представити нас у термінах Гітлера і Голокосту… Як він (Лавров – ред.) сміє порівнювати щось із Голокостом! Що-небудь, не кажучи вже про війну, яку вони розв'язали", – сказав представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі, пише Reuters.

Кірбі також наголосив, що безглуздо намагатися виставити росіян жертвами після того, як вони почали війну проти України у 2014 році, а потім здійснили повномасштабне вторгнення у 2022 році.

"Закликаємо Лаврова недвозначно вибачитися"

В Ізраїлі також відреагували на заяву прихвостня Путіна. У МЗС Ізраїлю засудили заяву Лаврова і звинуватили його у спотворенні історії.

"Будь-яке порівняння чи зіставлення поточних подій з гітлерівським планом остаточного рішення щодо винищення єврейського народу спотворює історичну правду, опоганює пам'ять загиблих і тих, хто вижив, і має бути рішуче відкинуто", – наголосили в МЗС країни.

У Європейському єврейському конгресі заявили, що були "вражені" такими висловлюваннями, і назвали це спотворенням Голокосту.

"Це спотворення Голокосту на самому базовому рівні. Ми закликаємо Лаврова недвозначно вибачитися і відкликати ці коментарі", – наголосив президент конгресу Аріель Музікант.

Раніше у Росії раптово заговорили про закінчення війни проти України. Правда, на переговори з президентом України не згодні. Таку заяву озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на засіданні МЗС РФ 18 січня. За його словами, "війна коли-небудь закінчиться", а Москва нібито зможе "відстояти правду".

Нагадаємо, у Кремлі ще раз спробували шантажувати щодо умов переговорів з Україною. Спробу здійснив керівник російського МЗС Сергій Лавров. Зокрема, його обурили вимоги Києва щодо виведення військ з України, виплати репарацій за завдані руйнування і відповідальності Росії за агресію і вчинені військові злочини в Міжнародному трибуналі.

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новини США МЗС України Сергій Лавров
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