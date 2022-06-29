Спецназ РФ в українській формі "щось учудить": навіщо Путін втягує Лукашенка у війну - Золотарьов

Путін всіляко намагається втягнути Лукашенка у війну/ УНІАН, Reuters

Президент РФ Володимир Путін робитиме все, щоб втягнути Олександра Лукашенка у війну проти України. Він навіть може влаштувати провокації, які не залишать Лукашенку вибору. Про це інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Він не виключив, що російський спецназ може переодягнутися в українську військову форму і "вчудити щось на території Білорусі". Таким чином Путін може натиснути на Лукашенка і той прийме рішення не на користь України.

Загородній переконаний, що Білорусь не хоче влазити у війну. Це їм не вигідно, як і для України. Вплутування Білорусі у війну призведе до розпорошення українських військ.

"У білоруської армії не тільки чисельність кульгає. Проблемою є ще й місцевість, де в разі чого їй доведеться вести наступ. Місцевість, м'яко кажучи, не найкраща для наступу. Полісся - це не Донбас, там трохи інший рельєф і ландшафт місцевості. Там велика лісистість, на відміну від Донбасу, багато "зеленки". У такій місцевості вибудувати лінію фронту з ешелонованою ППО буде досить складно", - сказав Андрій Золотарьов.

Ризик вступу Білорусі у війну залишається дуже високим, так як в цьому зацікавлена Росія.

РФ хоче за допомогою Білорусі вдарити по каналах поставок озброєння і боєприпасів для ЗСУ із Заходу. Крім того, у Путіна можуть поставити собі за мету-захопити Рівненську АЕС, яка знаходиться недалеко від україно-білоруського кордону. Це створить серйозну загрозу українській енергосистемі, тим більше, напередодні опалювального сезону.

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Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що їхню країну втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але саме від громадян країни зараз залежить дуже багато чого, вважає президент Зеленський.

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