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Макс Барських оголосив про те, що бере новий псевдонім: "Занадто багато горя і страждань"

12 вересня 2022, 21:42

Співак анонсував вихід англомовного альбому.

Макс Барських-Мік Сандей
Макс Барських взяв новий псевдонім Mick Sunday / instagram.com/max_barskih

Український співак Макс Барських (Микола Бортник) розповів, що відкриває новий етап своєї творчості - сильні негативні емоції, які принесла з собою війна, він спробував трансформувати в музику.

Так народився Мік Сандей (Mick Sunday) - нове творче альтер-его артиста, створене ним спеціально для англомовної музики, яку він планує випустити незабаром.

"Ця війна принесла великі зміни в моє життя, як і кожного українця: багато горя та страждань. Але водночас вона навчила цінити рідних та близьких, цінити життя і час, не відкладати свої мрії й бажання на завтра. Відчуваючи негативні емоції та постійний стрес, ти нібито забуваєш про існування радості, щастя й любові. Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні, й вести вас за собою. Туди, де можливі найсміливіші мрії", - розповідає про створення Міка Барських на своїй сторінці в Instagram.

Видео дня

Артист почав працювати над створенням музики англійською, інтернаціональною мовою ще в минулому році, і зараз оголосив про готовність показати свої дослідження всьому світу.

"З минулого року я працюю над англомовним альбомом. Створення нових пісень підтримувало мене і допомагало виходити з депресивного настрою. Чим складніші думки та події, тим яскравіше і світліше народжувалась пісня. У цьому випадку музика працює як броня й проєкція бажань. Відчуваю, що саме зараз прийшов час поділитися з вами цими експериментами. І я сподіваюся, що ця музика здатна викликати усмішку на вашому обличчі та подарувати гарний настрій", - поділився співак.

Макс Барських-Мік Сандей
Макс Барських взяв новий псевдонім Mick Sunday / instagram.com/max_barskih

У коментарях шанувальники вітають Макса Барських з новою сторінкою в його творчій історії:

"Ну нарешті! Всесвіт почув наші прохання! Макс, ми дуже цього чекали❤️ Дійсно, музика лікує і надає сили".

"Нарешті! Дуже не вистачає нової музики".

"Як же я чекаю твої нові пісні. Дуже не вистачає твоєї музики, твоїх життєстверджуючих пісень, особливо в цей непростий час... ❤️"

"Макс, багато твоїх прихильників дуже чекали на англомовний альбом ❤️ І ми підем за тобою! Нікуди від нас не дінешся ;) Натхнення тобі, наш самородок ❤️"

Раніше спортсменка, співачка, модель і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко заінтригувала шанувальників оголеним кадром прямо з власного ліжка.

Також "Чорна пантера" і головна скандалістка світу моди, 52-річна Наомі Кемпбелл, прикрасила своїм тілом обкладинку відомого глянцю, для якого позувала в трусах і топлес.

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