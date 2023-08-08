"Рятувальники кричали, напевно, гинули": у Покровську розповіли деталі удару РФ

Люди виносять свої речі з розбитих квартир будинків, які постраждали від ракетного удару РФ.

https://glavred.net/ukraine/spasateli-krichali-navernoe-pogibali-v-pokrovske-rasskazali-detali-udara-rf-10491841.html Посилання скопійоване

У Покровську окупанти вдарили по житлових будинках / Колаж: Главред, Фото : t.me/Klymenko_MVS, скріншот

Очевидці розповіли нові подробиці ракетного удару російських окупантів по житлових будинках в Покровську Донецької області, в результаті якого загинули 7 осіб, а понад 80 отримали поранення.

Як йдеться в матеріалі Донбас.Реаліі, рятувальники продовжують демонтаж стін зруйнованого будинку.

При цьому люди виносять свої речі з розбитих квартир будинків, які постраждали від ракетного удару РФ. На місці також працюють комунальні та гуманітарні організації.

відео дня

Як розповіла одна з місцевих мешканок, вона чула, як рятувальники голосно кричали в будинку, по якому було завдано удару російськими окупантами.

При цьому вона сама перебувала в будинку, в який потрапила одна з випущених Росією ракет.

"Рятувальники кричали дуже сильно, напевно, гинули. Люди намагалися вистрибнути з 5 поверху", – розповідає мешканка Покровська Вікторія.

Дивіться відео - подробиці ракетного удару РФ по Покровську:

Мешканка Покровська розповіла про удар росіян / скріншот

Раніше повідомлялося, що ДСНС завершила рятувальну операцію в Покровську. За попередньою інформацією, загинули 7 осіб, у тому числі 1 співробітник ДСНС. Відомо, що загинув заступник голови ДСНС Донбасу. Андрій Омельченко загинув під час повторного обстрілу Покровська російськими окупантами.

Нагадаємо, 7 серпня російські окупанти вдарили двома ракетами по Покровську. Росія завдала два ракетні удари по Покровську Донецької області і частково зруйнували житловий багатоповерховий будинок.

Читайте більше: