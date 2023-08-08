"Рятувальники кричали, напевно, гинули": у Покровську розповіли деталі удару РФ

Очевидці розповіли нові подробиці ракетного удару російських окупантів по житлових будинках в Покровську Донецької області, в результаті якого загинули 7 осіб, а понад 80 отримали поранення.
Як йдеться в матеріалі Донбас.Реаліі, рятувальники продовжують демонтаж стін зруйнованого будинку.
При цьому люди виносять свої речі з розбитих квартир будинків, які постраждали від ракетного удару РФ. На місці також працюють комунальні та гуманітарні організації.
Як розповіла одна з місцевих мешканок, вона чула, як рятувальники голосно кричали в будинку, по якому було завдано удару російськими окупантами.
При цьому вона сама перебувала в будинку, в який потрапила одна з випущених Росією ракет.
"Рятувальники кричали дуже сильно, напевно, гинули. Люди намагалися вистрибнути з 5 поверху", – розповідає мешканка Покровська Вікторія.
Дивіться відео - подробиці ракетного удару РФ по Покровську:
Раніше повідомлялося, що ДСНС завершила рятувальну операцію в Покровську. За попередньою інформацією, загинули 7 осіб, у тому числі 1 співробітник ДСНС. Відомо, що загинув заступник голови ДСНС Донбасу. Андрій Омельченко загинув під час повторного обстрілу Покровська російськими окупантами.
Нагадаємо, 7 серпня російські окупанти вдарили двома ракетами по Покровську. Росія завдала два ракетні удари по Покровську Донецької області і частково зруйнували житловий багатоповерховий будинок.
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