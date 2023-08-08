'Знали, що люди прийдуть на допомогу': у ЗСУ розкрили про продвійний удар у Покровську

Подвійними обстрілами росіяни хочуть зламати волю українців, вважає Череватий.

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ЗСУ пояснили, чому росіяни двічі б'ють по будівлях / колаж: Главред, фото: ДСНС

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, для чого російські окупанти повторно наносять удари по житлових будинках в Україні.

"Вони свідомо знали, що люди будуть приходити на допомогу. І свідомо завдали удар. І це вже не вперше. Так само й з Покровськом. Це їхня нацистська стала практика. Не рахуватися ні з цивільною інфраструктурою, ні з людьми, ні з тим, що там літні люди, діти, хворі чи будь-хто. Для них це не є перепоною", - наголосив Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він також пояснив, що такими обстрілами росіяни хочуть зламати волю українців до спротиву та показати свою безжальність, що вони не зупиняться ні перед чим.

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"Тим паче, що наближається річниця нашої вдалої харківської операції, яка дуже принизила їх і каскадно обвалила всю їх оборону. Вони прагнуть реваншу понад усе, але помилилися в головному розрахунку. Що це призведе до зворотних подій", - резюмував речник.

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