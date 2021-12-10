Удар Омікрона і сезонні віруси: українців попередили про нову хвилю COVID-19

Українцям загрожує нова хвиля коронавірусу / Фото Reuters

В Україні є ризик повторного зростання захворюваності коронавірусом, заявив керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Як розповів він в інтерв'ю РБК-Україна, ймовірно, що ряд регіонів України увійдуть в Новий Рік, перебуваючи в червоній зоні епідемічної небезпеки.

Коли чекати нову хвилю COVID-19

Експерт не виключив, що захворюваність може почати зростати на початку 2022 року.

"У січні, дійсно, є ймовірність зростання захворюваності COVID - 19 в Україні", - пояснив глава Центру економіки охорони здоров'я КШЕ.

Серед основних причина ймовірності нової хвилі захворюваності Ганіченко виділив активне зростання захворюваності в Європі, сезонні хвороби і виникнення нового COVID-штаму Омікрон.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 10 грудня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 327 жителів країни. У тому числі захворіли 1010 дітей та 214 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 551 особу; летальних випадків - 442; одужали 24 456 осіб.

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