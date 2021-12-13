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Коронавірус в Україні 13 грудня: близько 4 тисяч нових випадків і менше 200 смертей за добу

13 грудня 2021, 08:30
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Найбільше хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Києві, Одеській, Волинській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

коронавірус
З коронавірусом було госпіталізовано 1456 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 13 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 073 жителів країни. Зокрема, захворіли 377 дітей і 37 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 456 осіб; летальних випадків - 188; одужали 9 966 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ - 570;
  • Вінницька область - 120;
  • Волинська область - 310;
  • Дніпропетровська область - 283;
  • Донецька область - 107;
  • Житомирська область - 189;
  • Закарпатська область - 111;
  • Запорізька область - 130;
  • Івано-Франківська область - 146;
  • Київська область - 160;
  • Кіровоградська область – 125;
  • Луганська область - 4;
  • Львівська область - 186;
  • Миколаївська область - 236;
  • Одеська область - 394;
  • Полтавська область – 201;
  • Рівненська область - 57;
  • Сумська область - 76;
  • Тернопільська область - 107;
  • Харківська область - 140;
  • Херсонська область- 21;
  • Хмельницька область - 86;
  • Черкаська область - 225;
  • Чернівецька область - 61;
  • Чернігівська область - 28.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні станом на ранок 13 грудня / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 563 165 осіб;
  • одужали - 3 205 879 пацієнтів;
  • летальних випадків - 91 215;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 306 176.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

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Як повідомляв Главред, з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов до "жовтої" зони карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

Тим часом в Україні поки не поспішають послаблювати карантин, щоби не допустити нової хвилі коронавірусу, сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Коли закінчиться пандемія коронавірусу

Новий 2022 рік ознаменує закінчення пандемії коронавірусу та повне відновлення світової економіки. Такий прогноз озвучили експерти одного з найбільших банків світу JP Morgan.У прогнозному звіті банку йдеться, що нові вакцини і терапевтичні засоби приведуть до відновлення ситуації до часів пандемії.

У свою чергу, мільярдер і філантроп, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс вважає, що гостра фаза пандемії COVID-19 може закінчитися вже наступного року. При цьому Гейтс зізнався, що не очікував появи настільки заразного штаму, як Дельта, і не розраховував, що людей доведеться так довго вмовляти робити щеплення і носити маски.

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