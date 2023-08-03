УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Солдати РФ продовжують тікати": ЗСУ застосовують "цукеркові бомби" - The Economist

Анна Ярославська
3 серпня 2023, 08:30 оновлено 3 серпня, 08:51
78
Група зброярів-аматорів розробила 800-грамову протипіхотну бомбу, яку назвала "Зайчик". Для її виготовлення був використаний 3D-друк.
Війна в Україні, ЗСУ
В Україні нарощують виробництво бомб, надрукованих на 3D-принтері / Колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Воїни Сил оборони України використовують на фронті саморобні бомби, виготовлені за допомогою 3D-принтера і вибухівки. Їх почала створювати група столичних зброярів-аматорів, оскільки запаси багатьох боєприпасів заводського виготовлення скоротилися за півтора року повномасштабної війни з країною-агресором РФ.

Як пише видання The Economist з посиланням на виробників, волонтерів та військових, кілька місяців тому група з Києва розробила 800-грамову протипіхотну бомбу, яку назвала "Зайчик". Для її виготовлення був використаний 3D-друк, потім її наповнили вибухівкою та осколками сталі.

Зброяр-аматор з Києва Олексій розповів, що зі звичайною вагою в 300 грам бомби не мають "вбивчої сили". Після того, як одна вибухне, російські солдати "часто просто продовжують тікати".

відео дня

"Зайчик" - лише один із прикладів смертоносних інновацій, що з'явилися в Україні за 17 місяців після вторгнення Росії. Запаси багатьох боєприпасів заводського виготовлення скоротилися в міру того, як бойові дії тривали. Але сирих вибухових речовин все ще багато. Це допомогло створити аматорську збройову промисловість, що займається постачанням солдатів на фронті саморобною зброєю для використання проти російських військ", – йдеться у матеріалі.

Бомби, які призначені для знищення піхоти, включають в себе центральний циліндр, в який упакована вибухівка. Простір навколо нього заповнений металевими осколками, які будуть викинуті назовні при детонації бомби.

Деякі такі бомби можна використовувати навіть проти бронетехніки. Мідь і алюміній запресовані всередині цих бомб в спеціально розроблену форму конуса. Коли вибухівка детонує, метали перетворюються на тонкий струмінь перегрітої плазми, яка може пробити броню.

Щотижня команда столичних зброярів друкує корпуси приблизно для 1000 "цукеркових бомб", як стали називати ці саморобні вибухові пристрої.

Інша група любителів "Арміядрук" за останні чотири місяці виробила понад 30 тисяч "цукеркових бомб". Як сказав лідер групи з позивним "Сват", темпи виробництва зростають.

Допомагають також зброярі з-за кордону - Латвії та Польщі. За інформацією видання, з листопада 2022 року з Європи було відправлено не менше 65 тисяч таких бомб.

Одне з головних переваг "цукеркових" бомб – це їхня дешевизна. Крім того, вони дуже ефективні.

Військова допомога Україні від країн Заходу

Адміністрація президента США Джо Байдена планує збільшити поставки Україні критично важливих 155 мм боєприпасів. З цією метою Сполучені Штати уклали угоду з Болгарією та Південною Кореєю. Також переговори про постачання ведуться з Японією.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні. За його словами, касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що у США вже закінчуються боєприпаси на тлі військової допомоги України. На поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки.

Інші новини:

війна в Україні склади боєприпасів новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Вночі РФ атакувала Київ дронами: ППО знищила близько 15 "Шахедів"

Вночі РФ атакувала Київ дронами: ППО знищила близько 15 "Шахедів"

06:41 Україна
Гороскоп на серпень для всіх: на Тельця чекає велика удача, на Близнюків – неприємності

Гороскоп на серпень для всіх: на Тельця чекає велика удача, на Близнюків – неприємності

06:30 Ексклюзиви
Полетять десятки безпілотників: ЗСУ готуються до масованої атаки на Москву - WSJ

Полетять десятки безпілотників: ЗСУ готуються до масованої атаки на Москву - WSJ

00:18 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:48

Гороскоп на завтра 4 серпня 2023: Близнюкам - ризикувати, Терезам - рахувати гроші

08:46

Україна має право бити по РФ зброєю свого виробництва - Данілов

08:30

"Солдати РФ продовжують тікати": ЗСУ застосовують "цукеркові бомби" - The Economist

08:30

Нова благодійна ініціатива "Країна рідних сердець" — збір 3 000 000 для ремонту дитячого опікового центру новости компании

07:28

Отримав "Золотий хрест" від Залужного: загинув сержант, який вивів 44 побратима з мінного поля

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:03

Завдання для геніїв: потрібно знайти заховане тигреня в зоопарку

06:55

США зібрались прирівняти постачання зброю Тайваню і Україні: що це означає?Погляд

06:41

Вночі РФ атакувала Київ дронами: ППО знищила близько 15 "Шахедів"

06:30

Гороскоп на серпень для всіх: на Тельця чекає велика удача, на Близнюків – неприємностіЕксклюзив

Реклама
05:30

Як позбутися цвілі на підвіконні: прості способи, про які всі забули

05:00

Психологічний тест по картинці: яка ви людина і чого вам не вистачає в житті

04:30

Пугачова здивувала реакцією на пісню "Russia goodbye" СердючкиВідео

04:13

Яке сьогодні свято 3 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:00

Любителі вечірок: 7 знаків зодіаку, які вміють запалювати на повну

03:22

Джордж Клуні знову одружився після чуток про проблеми з Амаль

02:52

4 речі, які категорично не можна робити після чищення зубів: буде гірше

02:20

"Клепати ракети і бити по Росії": експерт озвучив "рецепт" вступу України в НАТО

01:35

Правозахисник розповів, хто в РФ можуть кинути виклик Кремлю після невдач Гіркіна і Пригожина

01:15

Жінка шокувала дивною залежністю: що вона робитьВідео

00:18

Полетять десятки безпілотників: ЗСУ готуються до масованої атаки на Москву - WSJ

Реклама
02 серпня, середа
23:34

Що означає слово "мисль" в українській мові: Авраменко здивував - це не "думка"Відео

23:10

Топ-5 компліментів, які люблять чоловіки: поради та "живі" приклади

22:37

Летіли стільці: росіяни втрутились у "п'яну" бійку в Туреччині і пошкодувалиВідео

21:54

Що потрібно зробити 4 серпня, щоб зцілитися: прикмети і важливі заборони

21:44

РФ підняла в повітря бомбардувальники: у ЗСУ назвали час можливого ракетного удару

21:26

"Мамо, я горю!": Регіна Тодоренко в шоці через нещасний випадок з сином

21:22

"Почалася самоліквідація": окупанти підірвалися на своїх мінах і розстріляли волонтерів з РФ

21:07

Під ударом будуть всі: експерт назвав похмурий сценарій війни

20:35

Росіяни штурмують позиції ЗСУ: у Генштабі повідомили про авіаудари

20:24

Роман Цимбалюк. Україна вдарила по центру прийняття рішеньВідеоблоги

20:22

"Б’є у вразливі місця": у ЗСУ назвали дивну відмінність атаки РФ "Шахедами" 2 серпня

20:21

Атакував майже 6-бальний шторм: Україну накрила найпотужніша магнітна буря

20:16

Навчання пілотів ЗСУ на F-16 почнуться вже у серпні - Зеленський

19:52

РФ готується до потужного удару на День Незалежності: експерт розкрив цілі росіян

19:36

Вкрали 35 кг їжі "в дорогу": росіян з ганьбою виселили з готелю ТуреччиниВідео

18:56

Близький друг Дорофєєвої розповів, як її змінили стосунки з Кацуріним

18:54

Чому потрібно їсти персики: як солодкий фрукт впливає на здоров'я

18:39

РФ може найближчим часом атакувати Україну ракетами: ЗСУ - про серйозну небезпеку

18:38

Медовий Спас 2023: коли і як українці відзначатимуть свято

18:36

Як відіпрати кетчуп від білої футболки: 2 дієві способи з ідеальним результатом

Реклама
18:30

Україну накриє пекельна спека: де "смажитиме" найсильніше

18:07

Військком з Закарпаття змушував солдатів будувати собі маєток: викрито гучний випадок

18:05

Угорщина погрожувала полоненим бійцям ЗСУ: з'явилися обурливі подробиці

17:36

Зухвалий камінг-аут: Панін видав ім'я свого співака-коханця

17:32

Чи можна робити консервацію з йодованою сіллю: зіпсує чи ні

17:31

"Не робити кільце": експерт пояснив, як ЗСУ можуть повернути Бахмут

17:16

Від Старомайорського майже нічого не залишилося: CNN дізнався подробиці боїв ЗСУ за село

17:16

Прифронтова хроніка: Лобода побувала на "нулі" і "відчула" УкраїнуВідео

17:07

У РФ знову бісяться: в окупантів істерика через "нову атаку" України на їхнє судно

17:07

Зброя Тайваню за гроші для України: Financial Times дізналася про плани Байдена

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти