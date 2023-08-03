"Солдати РФ продовжують тікати": ЗСУ застосовують "цукеркові бомби" - The Economist

Група зброярів-аматорів розробила 800-грамову протипіхотну бомбу, яку назвала "Зайчик". Для її виготовлення був використаний 3D-друк.

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В Україні нарощують виробництво бомб, надрукованих на 3D-принтері / Колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Воїни Сил оборони України використовують на фронті саморобні бомби, виготовлені за допомогою 3D-принтера і вибухівки. Їх почала створювати група столичних зброярів-аматорів, оскільки запаси багатьох боєприпасів заводського виготовлення скоротилися за півтора року повномасштабної війни з країною-агресором РФ.

Як пише видання The Economist з посиланням на виробників, волонтерів та військових, кілька місяців тому група з Києва розробила 800-грамову протипіхотну бомбу, яку назвала "Зайчик". Для її виготовлення був використаний 3D-друк, потім її наповнили вибухівкою та осколками сталі.

Зброяр-аматор з Києва Олексій розповів, що зі звичайною вагою в 300 грам бомби не мають "вбивчої сили". Після того, як одна вибухне, російські солдати "часто просто продовжують тікати".

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"Зайчик" - лише один із прикладів смертоносних інновацій, що з'явилися в Україні за 17 місяців після вторгнення Росії. Запаси багатьох боєприпасів заводського виготовлення скоротилися в міру того, як бойові дії тривали. Але сирих вибухових речовин все ще багато. Це допомогло створити аматорську збройову промисловість, що займається постачанням солдатів на фронті саморобною зброєю для використання проти російських військ", – йдеться у матеріалі.

Бомби, які призначені для знищення піхоти, включають в себе центральний циліндр, в який упакована вибухівка. Простір навколо нього заповнений металевими осколками, які будуть викинуті назовні при детонації бомби.

Деякі такі бомби можна використовувати навіть проти бронетехніки. Мідь і алюміній запресовані всередині цих бомб в спеціально розроблену форму конуса. Коли вибухівка детонує, метали перетворюються на тонкий струмінь перегрітої плазми, яка може пробити броню.

Щотижня команда столичних зброярів друкує корпуси приблизно для 1000 "цукеркових бомб", як стали називати ці саморобні вибухові пристрої.

Інша група любителів "Арміядрук" за останні чотири місяці виробила понад 30 тисяч "цукеркових бомб". Як сказав лідер групи з позивним "Сват", темпи виробництва зростають.

Допомагають також зброярі з-за кордону - Латвії та Польщі. За інформацією видання, з листопада 2022 року з Європи було відправлено не менше 65 тисяч таких бомб.

Одне з головних переваг "цукеркових" бомб – це їхня дешевизна. Крім того, вони дуже ефективні.

Військова допомога Україні від країн Заходу

Адміністрація президента США Джо Байдена планує збільшити поставки Україні критично важливих 155 мм боєприпасів. З цією метою Сполучені Штати уклали угоду з Болгарією та Південною Кореєю. Також переговори про постачання ведуться з Японією.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні. За його словами, касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що у США вже закінчуються боєприпаси на тлі військової допомоги України. На поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки.

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