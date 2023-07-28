Зенітки Gepard, дрони і десятки тисяч боєприпасів: пакет допомоги від Німеччини для України

Крім того, повідомляють в уряді ФРН, ЗСУ також будуть передані машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.

https://glavred.net/world/zenitki-gepard-drony-i-desyatki-tysyach-boepripasov-novyy-paket-pomoshchi-ot-germanii-dlya-ukrainy-10489060.html Посилання скопійоване

За словами чиновників, в новий пакет допомоги ЗСУ увійшло багато елементів / колаж Главред, фото УНІАН і Bundeswehr

Федеративна Республіка Німеччини передала Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли розвідувальні безпілотні апарати, зенітні самохідні артилерійські установки моделі Gepard і тисячі одиниць бойового комлекту до них. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

За словами чиновників, в новий пакет допомоги увійшли:

шість ЗСАУ Gepard моделі 1А2 і більше 15 тисяч одиниць боєкомплекту;

двадцять розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

тринадцять розвідувальних дронів Vectror;

десять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

2,6 тисячі димових снарядів.

Крім того, повідомляють в уряді ФРН, ЗСУ також будуть передані машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.

відео дня

Військова допомога Україні

Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Україна отримає нову партію Gepard і Iris-T від Німеччини. Нова партія зенітних самохідних артилерійських установок і зенітних ракетних комплексів ППО і про прибуде в нашу державу в найближчі тижні.

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявляв радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Вас можуть зацікавити такі Тексти: