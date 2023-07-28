Зенітки Gepard, дрони і десятки тисяч боєприпасів: пакет допомоги від Німеччини для України

Федеративна Республіка Німеччини передала Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли розвідувальні безпілотні апарати, зенітні самохідні артилерійські установки моделі Gepard і тисячі одиниць бойового комлекту до них. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
За словами чиновників, в новий пакет допомоги увійшли:
- шість ЗСАУ Gepard моделі 1А2 і більше 15 тисяч одиниць боєкомплекту;
- двадцять розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
- тринадцять розвідувальних дронів Vectror;
- десять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 2,6 тисячі димових снарядів.
Крім того, повідомляють в уряді ФРН, ЗСУ також будуть передані машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.
Військова допомога Україні
Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.
Україна отримає нову партію Gepard і Iris-T від Німеччини. Нова партія зенітних самохідних артилерійських установок і зенітних ракетних комплексів ППО і про прибуде в нашу державу в найближчі тижні.
Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявляв радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
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