Чи зможуть росіяни піти далі захопленої Великої Новосілки: прогноз військового

Окупанти ховаються по підвалах, зрідка проходить піше посилення росіян.

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Чи підуть далі росіяни після Великої Новосілки / Колаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Міноборони РФ

Коротко:

Росіянам знадобиться багато зусиль, щоб продовжувати наступ

ЗСУ відстежують усі рухи ворога

Щоб росіянам просуватися далі з Великої Новосілки на Донеччині, їм треба докласти досить багато зусиль, адже там у них немає плацдарму. Таку думку висловив начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Секач, пише "Громадське радіо".

Він пояснив, що водна перешкода в цьому населеному пункті є "фактором підтримки наших сил на плацдармі". Також, за його словами, Україна посилювала свої підрозділи, які перебувають "безпосередньо на плацдармі та у Великій Новосілці".

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"Вивезення поранених і посилення особового складу відбувається через переправу на річці. У нас хоча б є плацдарм, а у противника поки що його немає. Тому, якщо дивитися тактично, росіянам треба дуже багато зусиль, щоб продовжувати наступ саме з Великої Новосілки", - зазначив Секач.

Щоб створити плацдарм, росіянам потрібно форсувати річку, каже речник, тож окупанти навряд чи продовжуватимуть рухатися в цьому напрямку.

"Москалі готували свою пропаганду до того, що візьмуть в оточення "сотні, тисячі" українських військовослужбовців. Цей процес вони запустили, але продовження і підтвердження його немає. Тому варто спостерігати далі за їхніми планами, адже вони шукатимуть слабкі місця", - наголосив Секач.

Крім того, за його словами, ворог зараз присутній у більшій частині населеного пункту. Окупанти ховаються по підвалах, зрідка проходить піше посилення росіян.

"Ми намагаємося відстежувати всі рухи ворога. Нашими засобами ураження прострілюються всі підходи. На тому плацдармі, який ми утримуємо, зараз тривають стрілецькі піхотні бої", - додав Секач.

Бої за Велику Новосілку - останні новини

26 січня російські ЗМІ поширили інформацію, що їхні війська нібито захопили Велику Новосілку.

Представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що окупаційна армія країни-агресора Росії продовжує тиснути на українських військових у районі населеного пункту Велика Новосілка. Однак поки що не йдеться про окупацію селища - там тривають бої.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що Велика Новосілка фактично втратила своє значення як оборонний опорний пункт.

29 січня аналітичний проєкт Deep State повідомив, що російські війська окупували населений пункт Велика Новосілка і просунулися в низці інших населених пунктах Донецької області.

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Чим важлива Велика Новосілка для ЗСУ Велика Новосілка (укр. Велика Новосілка; раніше Великий Янисоль) - селище міського типу у Волноваському районі Донецької області України. Адміністративний центр Великоновосілківської селищної громади, пише Вікіпедія. Населений пункт практично повністю зруйнований обстрілами під час вторгнення Росії в Україну. До грудня 2024 року з довоєнного населення в селищі залишилися близько 5% жителів. Велика Новосілка є важливим для постачання ЗСУ населеним пунктом. Його окупація російськими військовими може негативно вплинути на можливості України тримати фронт на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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