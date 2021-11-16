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Моторошна трагедія в Дніпрі: в результаті пожежі в будинку для людей похилого віку загинули п'ятеро

16 листопада 2021, 14:34

За попередньою інформацією, в будинку сталося коротке замикання і загоряння проводів.

пожежа
/ ua.depositphotos.com

У вівторок, 16 листопада, у Дніпрі у приватному будинку для людей похилого віку в результаті загоряння проводів сталася пожежа, загинули 5 жінок, які там проживали.

Як розповіли у прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області, на другому поверсі приватного центру по догляду за особами поважного віку в Центральному районі Дніпра знайшли 5 мертвих жінок у віці від 75 до 89 років.

За попередньою інформацією, в будинку сталося коротке замикання і загоряння проводів.

Поліція вважає, що жінки могли отруїтися чадним газом. Їх тіла направлені для розтину судово-медичної експертизи.

Поліцейські затримали адміністратора закладу.

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Нагадаємо, 21 січня в Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок престарілих, виникла пожежа на другому поверсі.

На місці пожежі були виявлені тіла 15 осіб, 9 осіб врятували з вогню.

Президент України Володимир Зеленський доручив членам уряду створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова щодо з'ясування причин пожежі в будинку престарілих у Харкові.

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Як повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова, можлива причина пожежі у приватному пансіонаті для літніх людей у Харкові-необережне поводження з електронагрівальними приладами.

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