Смертельне ДТП на Теремках у Києві: водію автобуса оголосили підозру

Водію автобуса загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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У Києві сталась смертельна ДТП / Колаж: Главред, фото Національна поліція України

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Внаслідок аварії 1 людина загинула, ще 4 травмовані

Водію автобуса повідомили про підозру

Водію Mercedes-Benz загрожує до восьми років позбавлення волі

У Голосіївському районі Києва 4 листопада трапилась аварія за участю автобуса Mercedes-Benz, внаслідок якої одна людина загинула, а ще чотирьох доправили до лікарні. Водію автобуса повідомили про підозру. Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

Згідно з оприлюдненими матеріалами слідства, водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись з перевищенням швидкості по вул. Академіка Заболотного, здійснив зіткнення з автомобілем марки Mitsubishi L200, який після зіткнення вдарив автомобіль Niva.

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Як зазначили у прокуратурі, обидва автомобілі зупинилися на проїжджій частині для ремонту однієї з машин, що зламалася під час руху. Після зіткнення автобус у некерованому стані виїхав за межі дороги.

"Внаслідок ДТП один із чоловіків, який стояв біля автомобіля Mitsubishi L200, загинув на місці, його водій дістав тяжкі тілесні ушкодження, ще двоє людей з травмами середньої тяжкості були госпіталізовані до лікарні. Сам кермувальник автобуса також отримав політравми.", - йдеться в повідомленні.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 39-річному водію автобуса за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень та загибелі людини. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За що відповідає прокуратура? Прокуратура виконує функцію нагляду за дотриманням прав і свобод людини, громадянина, а також за виконанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

ДТП в Україні - останні новини

Як писав Главред, у понеділок, 4 листопада, в Голосіївському районі Києва сталася масштабна аварія за участі автобуса і кількох легкових автомобілів. У поліції Києва повідомляли, що аварія сталася на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва. ДТП сталася за участю кількох транспортних засобів.

Днем раніше, 3 листопада в Одеській області у ДТП потрапив депутат Київської міської ради Сергій Мамоян. Внаслідок нищівної аварії чоловік загинув на місці. Аварія сталася близько 19:00 поблизу селища Старокозаче в Білгород-Дністровському районі Одещини. За словами правоохоронців, водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням. Позашляховик з'їхав у кювет, перекинувся і загорівся.

11 жовтня на об’їзній дорозі Львова сталася велика ДТП за участю автобуса, вантажівки компанії "Нова пошта" та кількох легкових автомобілів. Згідно з інформацією від голови Львівської ОВА Максима Козицького, загинули троє осіб, ще 35 людей отримали травми.

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