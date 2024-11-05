Смертельне ДТП на Теремках у Києві: водію автобуса оголосили підозру

Основне:
- Внаслідок аварії 1 людина загинула, ще 4 травмовані
- Водію автобуса повідомили про підозру
- Водію Mercedes-Benz загрожує до восьми років позбавлення волі
У Голосіївському районі Києва 4 листопада трапилась аварія за участю автобуса Mercedes-Benz, внаслідок якої одна людина загинула, а ще чотирьох доправили до лікарні. Водію автобуса повідомили про підозру. Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.
Згідно з оприлюдненими матеріалами слідства, водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись з перевищенням швидкості по вул. Академіка Заболотного, здійснив зіткнення з автомобілем марки Mitsubishi L200, який після зіткнення вдарив автомобіль Niva.
Як зазначили у прокуратурі, обидва автомобілі зупинилися на проїжджій частині для ремонту однієї з машин, що зламалася під час руху. Після зіткнення автобус у некерованому стані виїхав за межі дороги.
"Внаслідок ДТП один із чоловіків, який стояв біля автомобіля Mitsubishi L200, загинув на місці, його водій дістав тяжкі тілесні ушкодження, ще двоє людей з травмами середньої тяжкості були госпіталізовані до лікарні. Сам кермувальник автобуса також отримав політравми.", - йдеться в повідомленні.
Київська міська прокуратура повідомила про підозру 39-річному водію автобуса за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень та загибелі людини. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
За що відповідає прокуратура?
Прокуратура виконує функцію нагляду за дотриманням прав і свобод людини, громадянина, а також за виконанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.
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