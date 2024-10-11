Щонайменше 3 загиблих і десятки травмованих: на Львівщині сталась масштабна ДТП

У п'ятницю, 11 жовтня, близько 6:30 ранку на об'їзній Львова трапилась масова аварія. Про це в Telegram повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
За його інформацією, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ-Чоп зіткнувся автобус міжнародних перевезень, що рухався за маршрутом Варшава-Одеса, вантажний автомобіль "Нова пошта" та кілька легкових автівок.
Станом на 7:00 було відомо про 1 загиблого та 27 травмованих з пошкодженнями різного ступеня важкості. Однак згодом дані щодо жертв та постраждалих оновились.
"Інформація станом на 08:40: загинули троє людей. Ще 35 мають травми різної важкості. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці", - повідомив Козицький.
У патрульній поліції України додали, що на місці ДТП працюють усі служби, вдалося організувати реверсний рух.
Хто такий Максим Козицький?
Максим Зіновійович Козицький (нар. 19 лютого 1981, місто Львів Львівської області) — український громадський діяч, підприємець і політик, голова Львівської обласної адміністрації з 5 лютого 2020 року, пише Вікіпедія.
ДТП з українцями - останні новини
Нещодавно стало відомо, що у Волинській області внаслідок ДТП у Луцькому районі 29 вересня, загинув третій в Україні повний кавалер ордена "За мужність", капітан ЗСУ Павло Чайка.
Раніше, 9 вересня, автобус з пасажирами потрапив у смертельну аварію, зіткнувшись з фурою у Львівській області. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич стверджував, що в автобусі перебували військові, водій від отриманих травм загинув на місці.
Нагадаємо, у серпні 2024 року мікроавтобус з українцями, який направлявся до Варшави, потрапив у ДТП біля міста Познань. Внаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, а всіх пасажирів госпіталізували до лікарні.
Інші новини, що можуть вас зацікавити:
- РФ не зможе продовжувати війну: Зеленський пояснив, у чому сенс Плану перемоги
- ППО збила всі ворожі дрони над Києвом, в області робота ще триває
- Росія послабила свої позиції на фронті: Сирський повідомив, що трапилось
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред