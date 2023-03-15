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Планував убивство Буданова та Резнікова: в Україні засудили до 12 років російського кілера

15 березня 2023, 00:15
Окрім вбивства Буданова й Резнікова, кілер збирався фізично ліквідувати відомого українського активіста.
Планував убивство Буданова та Резнікова: в Україні засудили до 12 років російського кілера
В Україні засудоли до 12 років російського кілера / УНІАН

Печерський райсуд Києва засудив до 12 років тюрми з конфіскацією майна організатора ДРГ головного управління Генштабу ЗС РФ. Він готував убивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника ГУР МОУ Кирила Буданова. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. Після повномасштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки для проведення підривної діяльності

Відомо, що окрім вбивства Буданова й Резнікова, кілер збирався фізично ліквідувати відомого українського активіста. За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли зловмиснику винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів.

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Контррозвідники СБУ із залученням бійців ЦСО "А" затримали кілера на території Волинської області у серпні 2022 року.

Під час судового розгляду він повністю визнав свою провину. Печерський районний суд Києва визнав фігуранта винним за такими статтями КК України:

  • державна зрада (ст. 111);
  • готування до вчинення вбивства (ст. 14, ст. 27, ст. 115);
  • участь у непередбачених законом збройних формуваннях (ст. 260);
  • участь у терористичній організації (ст. 258-3).

Нагадаємо, що після звільнення Херсону від російських окупантів було виявлено страшну катівню, де росіяни разом із зрадниками та колаборантами знущалися з мирних людей. Українські правоохоронці викрили 4 злочинців та затримали очільника російської катівні.

Раніше повідомлялося, що Департамент контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ затримав президента і власника підприємства Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у постачанні двигунів і запчастин до них для російських вертольотів Мі-8, Мі-28 і Ка-52.

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