Посадили дітей у вантажівки: розвідка розповіла про випадки використання орками дитячих живих щитів

Окупанти садять дітей у свої колони техніки, щоб прикритися від вогню/ Reuters, antikor.com.ua

Російські загарбники використовують дітей як живий щит, щоб прикрити колони своєї військової техніки при переміщенні і змусити українських військових не стріляти.

Такі нелюдські вчинки окупантів фіксувалися вже неодноразово. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Такий випадок, зокрема, зафіксували на Чернігівщині.

"За повідомленнями місцевих мешканців, в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, російські загарбники часто беруть дітей у заручники, використовуючи їх як гарантію, що місцеві мешканці не видадуть захисникам України їхнє місцезнаходження і координати переміщення. Такі випадки уже були зафіксовані у Сумській, Київській, Чернігівській і Запорізькій областях.

"Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин", – зазначили в українській розвідці.

Нагадаємо, 31 березня померла маленька дитина з Лисичанська, уся сім’я якої потрапила під обстріл з боку окупантів. В будинок сім’ї напередодні потрапив ворожий снаряд. Зараз лікарі боряться за життя старшого братика дівчинки. Батьки також перебувають у лікарні.

Раніше повідомлялося, що під Києвом окупанти вбили 2-річну дитину. Батьки в обід поклали хлопчика спати, проте більше він не прокинувся – в цей час в будинок влучив ворожий снаряд.

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