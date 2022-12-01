Зламана артилерія в Україні стала проблемою для Пентагону - NYT

У польових умовах неможливо замінити ствол гаубиці. У Польщі створили ремонтну майстерню.
Українські військові щодня "насипають" російським окупантами з артилерії. Тисячі снарядів змушують високотехнічні гармати ламатися. Після декількох місяців використання вони просто згоряють. Третина з 350 гаубиць, переданих Україні, в будь-який момент може бути виведена з ладу. Про це сказав представник Міністерства оборони США, повідомляє The New York Times.
З поля бою вже були вивезені десятки одиниць гармат для ремонту. Замінити ствол гаубиці неможливо в польових умовах. Це стало "пріоритетним завданням для європейського командування Пентагону". У Польщі навіть створили ремонтну майстерню.
"З кожним потенціалом, який ми надаємо Україні, а також з тим, який надають наші союзники і партнери, ми працюємо над тим, щоб у них були правильні пакети підтримки обслуговування для підтримки цих можливостей з плином часу", — сказав представник Європейського командування США Деніел Дей.
Військова допомога Україні
Глава Білого дому Джо Байден очікує, що підтримка України після виборів в обидві палати Конгресу – Палату Представників і Сенат – збережеться. При цьому, за словами президента США, Київ отримає не всю допомогу, про яку просив. Зокрема, йдеться про сучасні літаки.
4 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна незабаром може отримати хороші новини від Америки. США можуть підписати документи, пов'язані з черговим пакетом військової допомоги.
Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.
Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках.
Інші новини:
- "Здав" вітчим коханій: росіяни жорстоко стратили дівчинку-підлітка і 6 чоловіків на Херсонщині
- Наступ може бути не тільки з Білорусі: в ГУР розповіли, де знову може бути вторгнення
- "Попереду ще цілий рік жорсткої війни": військовий про те, як будуть розвиватися події на фронті