Зламана артилерія в Україні стала проблемою для Пентагону - NYT

Зламана артилерія в Україні стала проблемою для Пентагону / ілюстративне фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові щодня "насипають" російським окупантами з артилерії. Тисячі снарядів змушують високотехнічні гармати ламатися. Після декількох місяців використання вони просто згоряють. Третина з 350 гаубиць, переданих Україні, в будь-який момент може бути виведена з ладу. Про це сказав представник Міністерства оборони США, повідомляє The New York Times.

З поля бою вже були вивезені десятки одиниць гармат для ремонту. Замінити ствол гаубиці неможливо в польових умовах. Це стало "пріоритетним завданням для європейського командування Пентагону". У Польщі навіть створили ремонтну майстерню.

"З кожним потенціалом, який ми надаємо Україні, а також з тим, який надають наші союзники і партнери, ми працюємо над тим, щоб у них були правильні пакети підтримки обслуговування для підтримки цих можливостей з плином часу", — сказав представник Європейського командування США Деніел Дей.

Військова допомога Україні

Глава Білого дому Джо Байден очікує, що підтримка України після виборів в обидві палати Конгресу – Палату Представників і Сенат – збережеться. При цьому, за словами президента США, Київ отримає не всю допомогу, про яку просив. Зокрема, йдеться про сучасні літаки.

4 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна незабаром може отримати хороші новини від Америки. США можуть підписати документи, пов'язані з черговим пакетом військової допомоги.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках.

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