УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Занадто авантюрна гра": експерт оцінив, чи зважиться Путін на гібридну війну проти Заходу

Анна Ярославська
3 листопада 2023, 01:29
Якщо Путін зважиться почати гібридну війну проти Заходу, і там це зрозуміють, то почнуть відповідати досить жорстко.
Володимир Фесенко, Володимир Путін
Володимир Фесенко відповів, чи зважиться Путін на гібридну війну проти Заходу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Спроба розпалити гібридну війну проти країн Заходу - це занадто ризикована гра для російського диктатора Володимира Путіна. Складно оцінити, чи зважиться господар Кремля на таку авантюру. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Ми не можемо оцінити цю ситуацію, тому що не знаємо його (Путіна, - ред.) справжніх намірів, готовності й потенціалу для цього", - сказав він.

Фесенко не виключає, що Путін може спробувати піти на такий крок.

відео дня

"Але це занадто ризикована гра – це як підпалювати гніт для бомби в обмеженому просторі. Вибух від цієї бомби може більше зачепити вашого ворога, але він неминуче вдарить і по вас. Навіть війна РФ проти України показала, що можна очікувати одного ефекту, а отримати прямо протилежний", - пояснив експерт.

"Такий сценарій - занадто авантюрна гра для Путіна. Але ж він йшов на такі авантюри час від часу. У 2014 році це спрацювало, причому з мінімальними витратами для Росії. У 2022 році не спрацювало, бо негативів було набагато більше", - додав Фесенко.

За словами експерта, якщо Путін зважиться на гібридну війну проти Заходу, і на там це зрозуміють, то Захід почне відповідати і досить жорстко.

"Тоді у них точно не буде іншого виходу, окрім як збільшити військове виробництво, максимально підтримувати Україну і застосовувати більш жорсткі економічні санкції проти путінської Росії. Поки потрібно стежити і за Путіним, і за Китаєм, за можливими кризами, які можуть розпалювати в різних частинах світу. У політиці не все складається так, як планують – дуже часто події розвиваються всупереч планам", - резюмував він.

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Раніше Фесенко розповів, що країна-агресор Росія хоче сформувати антиамериканську коаліцію. Найбільш войовничі до США країни, крім самої РФ, це Північна Корея та Іран. З них Кремль цю коаліцію і формує. Крім того, є маленькі сателіти на кшталт Сирії, але вони не грають такої вагомої ролі.

Як повідомляв Главред, Володимир Фесенко не виключає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на гібридну війну проти Заходу, і пояснив, як це може виглядати.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Фесенко новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Простої зими не може бути": Данілов попередив про ймовірність блекаутів

"Простої зими не може бути": Данілов попередив про ймовірність блекаутів

23:54 Україна
Байден накладе вето: Білий дім прийняв важливе рішення щодо допомоги Україні

Байден накладе вето: Білий дім прийняв важливе рішення щодо допомоги Україні

21:38 Світ
"Втрачають контроль і відступають": Зеленський повідомив про важливу перемогу

"Втрачають контроль і відступають": Зеленський повідомив про важливу перемогу

21:06 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:02

Для чого потрібна петелька на сорочці: за призначенням її майже не використовують

01:29

"Занадто авантюрна гра": експерт оцінив, чи зважиться Путін на гібридну війну проти Заходу

02 листопада, четвер
23:54

"Простої зими не може бути": Данілов попередив про ймовірність блекаутів

23:44

Чому не можна вживати слово "бабушка": варто говорити милозвучний відповідник

23:05

Дивовижна оптична ілюзія: лише люди з високим IQ знайдуть дзвіночок

Після смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - ЖирновПісля смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - Жирнов
22:48

"До останнього обороняли": боєць спецназу розповів про смертельно небезпечний бій, де брав участь Буданов

22:47

Лише люди з орлиним зором знайдуть 1991 серед безлічі цифр: загадка підвищеної складності

22:28

Росіяни вводять резерви: генерал-розвідник повідомив про нову загрозу на фронті

22:28

У повній самотності: Алла Пугачова повернулася в РФ - росЗМІ

Реклама
21:55

Арестович дав за кордоном інтерв'ю росЗМІ і зібрався піти в опозиціонери

21:38

Байден накладе вето: Білий дім прийняв важливе рішення щодо допомоги Україні

21:36

Дмитро Дікусар зізнався, що для нього на війні найскладніше

21:21

Зірка "Гри престолів" захотів зіграти в кіно легендарного Володимира Івасюка

21:06

"Втрачають контроль і відступають": Зеленський повідомив про важливу перемогу

20:38

Українці в масовому порядку через суд підвищують свої пенсії: що сталося

20:02

Тяжкохворий український ведучий попросив фанатів "не відспівувати його"Відео

19:58

Помер легендарний український телеведучий і актор

19:45

Хто потрапив до "чорного списку": США оголосили про новий пакет санкцій

19:32

Заллє дощами та увірветься потужний вітер: в Україну вривається шторм

19:15

Ви будете вражені: стало відомо, чому кішка спить поруч з людиною - 5 причин

Реклама
19:10

Туманне майбутнє АрестовичаПогляд

19:00

"Він мене ніколи не почує": Козловський злісно розкритикував Кондратюка

18:22

Чому планети круглі, а астероїди ні: нова таємниця космосу розкритаВідео

18:19

"Йшли кількома колонами": ворог змінив тактику й готує штурм сратегічного міста

18:02

Маша Єфросиніна показала чуттєву зйомку топлесВідео

17:36

Любовний гороскоп на листопад: Тельцям - втрата, Раку - почуття

17:04

Вийти з глухого кута і перейти до маневрової війни: в ОП назвали головні умови

16:51

Будуть страждати: у Зеленського повідомили про наслідки для Росії через обстріли

16:45

Що можна зробити з твердим авокадо: дівчина здивувала лайфхаком з окропом

16:22

"З часом вирішиться": путіністка Таня Буланова злякалася їхати на Донбас

16:14

В Криму паніка: в ВМС повідомили про наслідки нового удару по кораблю РФ

16:12

Чому ми падаємо уві сні: пояснення простіше, ніж здається

16:02

Чим мити підлогу, щоб була чистою: дівчина розповіла, що допоможе прибирати рідше

15:59

На ТОПгенерала РФ відкрили полювання: по штабу окупантів вдарили за наводкою – ЗМІ

15:41

Як на 50% менше платити за опалення: експерт здивував простим секретом

15:36

Лише геній зможе побачити відповідь: потрібно знайти число 248 за 6 секунд

15:32

Чому не можна сидіти в туалеті з телефоном: лікар назвав плачевні наслідкиВідео

15:26

Дочка Заворотнюк нарешті прокоментувала стан актриси

14:58

Зірка Гри престолів через 2 місяці після розлучення завела роман з аристократом

14:58

Мив туалети в Німеччині: друг Винника розкрив несподівані подробиці про артиста

Реклама
14:54

Навіщо розумні люди ллють у взуття перекис водню

14:54

Обіцяні Заходом F-16 будуть менш ефективними: Залужний назвав причину

14:50

СБУ викрила псевдорелігійну секту АллатРа на проросійській діяльностіФото

14:45

Втікачка Повалій розповіла, як спілкується з рідним сином

14:38

Як смажити курку на сковороді, щоб не прилипала: Клопотенко розкрив секрет

13:55

"Я готовий, що мені видадуть повістку": зірка "Волонтерів" висловився про мобілізацію серед зірокВідео

13:50

Українські військові ліквідували російський штурмовик СУ-25 на Донеччині

13:44

Як захистити дзеркала від дощу: експерт з автомобілів показав копійчаний трюк

13:41

Будьте напоготові: 5 ознак, що вас хочуть пограбувати

13:38

"М'ясні штурми" РФ під Авдіївкою: у ЗСУ розкрили нову тактику окупантів

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти