"Занадто авантюрна гра": експерт оцінив, чи зважиться Путін на гібридну війну проти Заходу

Якщо Путін зважиться почати гібридну війну проти Заходу, і там це зрозуміють, то почнуть відповідати досить жорстко.

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Володимир Фесенко відповів, чи зважиться Путін на гібридну війну проти Заходу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Спроба розпалити гібридну війну проти країн Заходу - це занадто ризикована гра для російського диктатора Володимира Путіна. Складно оцінити, чи зважиться господар Кремля на таку авантюру. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Ми не можемо оцінити цю ситуацію, тому що не знаємо його (Путіна, - ред.) справжніх намірів, готовності й потенціалу для цього", - сказав він.

Фесенко не виключає, що Путін може спробувати піти на такий крок.

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"Але це занадто ризикована гра – це як підпалювати гніт для бомби в обмеженому просторі. Вибух від цієї бомби може більше зачепити вашого ворога, але він неминуче вдарить і по вас. Навіть війна РФ проти України показала, що можна очікувати одного ефекту, а отримати прямо протилежний", - пояснив експерт.

"Такий сценарій - занадто авантюрна гра для Путіна. Але ж він йшов на такі авантюри час від часу. У 2014 році це спрацювало, причому з мінімальними витратами для Росії. У 2022 році не спрацювало, бо негативів було набагато більше", - додав Фесенко.

За словами експерта, якщо Путін зважиться на гібридну війну проти Заходу, і на там це зрозуміють, то Захід почне відповідати і досить жорстко.

"Тоді у них точно не буде іншого виходу, окрім як збільшити військове виробництво, максимально підтримувати Україну і застосовувати більш жорсткі економічні санкції проти путінської Росії. Поки потрібно стежити і за Путіним, і за Китаєм, за можливими кризами, які можуть розпалювати в різних частинах світу. У політиці не все складається так, як планують – дуже часто події розвиваються всупереч планам", - резюмував він.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Раніше Фесенко розповів, що країна-агресор Росія хоче сформувати антиамериканську коаліцію. Найбільш войовничі до США країни, крім самої РФ, це Північна Корея та Іран. З них Кремль цю коаліцію і формує. Крім того, є маленькі сателіти на кшталт Сирії, але вони не грають такої вагомої ролі.

Як повідомляв Главред, Володимир Фесенко не виключає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на гібридну війну проти Заходу, і пояснив, як це може виглядати.

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